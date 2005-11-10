Serie B, 536.264 spettatori in cinque giornate. Tre club valgono quasi il 40%

La Serie B arriva alla sesta giornata con 536.264 spettatori complessivi nei primi cinque turni: 50 partite, una media di 10.725 presenze a gara. È il quadro che emerge dai dati raccolti da Stadiapostcards, dove spicca il primato del Palermo, davanti a Sampdoria e Hellas Verona. Il campionato riparte venerdì con la fotografia di un torneo a due velocità.

Palermo e Sampdoria fuori classifica

Il Palermo è l'unica squadra sopra i 30.000 di media: 31.499 spettatori a partita, con un totale di 94.496 in tre gare casalinghe. Il record stagionale è proprio di Palermo-Sampdoria, con 33.196 presenti. Seguono Palermo-Juve Stabia (32.106) e Palermo-Padova (29.194). La Sampdoria è seconda con 25.252 di media, frutto di due sole gare i nterne: 25.620 contro il Catanzaro e 24.883 contro la Juve Stabia. Il Verona chiude il podio con 17.493 di media e 52.479 spettatori in tre partite. Questi tre club hanno portato 197.478 spettatori, il 36,8% del totale, in 8 partite su 50.

Le altre piazze sopra quota 10.000

La quarta media è dell'Ascoli: 13.261, con tre gare sempre tra 12.858 e 13.929. Poi il Cesena (11.277), l'Avellino (11.080), il Vicenza (10.952), il Padova (10.925) e il Modena (10.788). In tutto nove club superano i 10.000 di media.

In fondo: Virtus Entella e Sudtirol

La Virtus Entella chiude la graduatoria con 2.341 di media, e il minimo stagionale è proprio della sua sfida con il Cesena: 2.218 spettatori. Il Sudtirol si ferma a 3.497, la Juve Stabia a 3.759 e la Carrarese a 4.001. Il Catanzaro ha 4.915 di media in una sola partita casalinga (il Ceravolo è al centro di alcuni lavori di ristrutturazione). In totale cinque club restano sotto i 5.000.

Un campionato a due velocità

La media di 10.725 è superiore alla quota media, pari a 9.013, e il divario racconta un torneo spaccato. Senza Palermo e Sampdoria la media scenderebbe a 8.695. In mezzo si trovano Pisa (9.258), Mantova (8.767), Cremonese (8.732), Arezzo (7.663), Benevento (6.755) ed Empoli (5.565).