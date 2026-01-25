Udinese-Verona, i convocati di Zanetti: si ferma anche Mosquera, ma rientra Al-Musrati

Risentimento muscolare per Mosquera: anche lui si aggiunge alla lista degli infortunati del Verona per la sfida contro l'Udinese, che comprende già i vari Bella-Kotchap, Valentini, Frese, Belghali, Suslov e Akpa-Akpro. La buona notizia è che nella lista dei convocati diramata da Paolo Zanetti c'è invece Al-Musrati, che dunque ha recuperato in tempo. I gialloblu dovevano già fare i conti con le partenze di Giovane (al Napoli) e Unai Nunez (rientrato dal prestito prima di essere girato al Valencia).

I convocati del Verona:

Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo.

Difensori: Lirola, Oyegoke, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Fallou, De Battisti.

Centrocampisti: Serdar, Harroui, Bernede, Niasse, Gagliardini, Kastanos, Al-Musrati.

Attaccanti: Sarr, Orban, Isaac, Vermesan.