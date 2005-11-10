Prove di futuro in quel di Formello. Mentre la Lazio si gode un'altra settimana in testa alla classifica, il fatidico mese di gennaio si avvicina e il timore dei tifosi biancocelesti è che il giocattolino costruito meravigliosamente da Gattuso possa rompersi. Se le esigenze economiche della società non possono escludere a priori una o più cessioni, a farlo sono gli stessi protagonisti di questo inizio di stagione straordinario. Dieci vittorie e due pareggi in 12 giornate garantiscono non solo una grande posizione di classifica, ma anche la voglia di non interrompere questa magia. Per questo motivo negli ultimi giorni i giocatori hanno rassicurato Gattuso e il suo staff, parlando anche con la società facendo capire chiaramente come nessuno voglia andar via. Si vuole proseguire tutti insieme, in attesa di quella che sarà la prima festa: "mancano ancora otto punti" ha detto Gattuso dopo il Lecce.

Lazio, possibile rinnovo per Gattuso. L'idea della società

Tra i temi analizzati in questi giorni dalla società biancoceleste c'è anche il rinnovo di contratto di Gennaro Gattuso. Arrivato alla Lazio tra lo scetticismo generale, il tecnico calabrese ha conquistato tutti e non solo con i risultati. La sua capacità di gestire un'annata complicatissima anche extra-campo sta stupendo e per questo la società sta valutando un prolungamento fino al 2029 con un ingaggio quasi raddoppiato. Gattuso non vuole aprire altri temi, vuole tenere la concentrazione solo ed esclusivamente sul campo ma anche nei giorni scorsi ha fatto capire come si trovi benissimo a Formello. Una situazione che si potrà definire nelle prossime settimane, mentre la priorità sono alcuni rinnovi di calciatori con breve scadenza. Da Isaksen a Rovella, passando per i riscatti di giocatori come Frattesi e Sutalo. Tante necessità e una certezza: nessuno vuole lasciare Formello a gennaio.