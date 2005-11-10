Il turno infrasettimanale di Serie B fa rima con gol. Sono state infatti ben 24 le marcature nelle prime sei gare del tredicesimo turno che si gioca su due giorni con Benevento, Cesena e Palermo a siglare delle vere e proprie goleade: 5-0 per i sanniti contro un Empoli in caduta libera, 5-1 per i romagnoli contro un Ascoli che fin qui si era dimostrato fra le più quadrate del torneo, e 4-1 per i siciliani contro un SudTirol che continua a essere troppo altalenante. A questi si aggiungono i quattro gol di Castellammare di Stabia, dove il Catanzaro conquista la seconda vittoria con un altro 3-1, mentre quasi passano in secondo piano i successi di misura della Virtus Entella (2-1 sul Verona in rimonta) e della Carrarese sul campo del Vicenza (1-0 il finale). Ora toccherà alle altre otto che scenderanno in campo domani tenere alta la bandiera dello spettacolo.

Shpendi e Johnsen i mattatori

Tanti gol, tanti protagonisti, ma due in particolare si sono presi la scena: il primo è Cristian Shpendi del Cesena che con una tripletta, la prima in Serie B, eguaglia i 12 gol messi a segno lo scorso anno (in 37 gare) viaggiando a una media di quasi una rete a partita e candidandosi a uomo mercato per gennaio; il secondo è invece Dennis Johnsen a cui il ritorno nel ruolo di esterno d’attacco ha solo che fatto bene. Una doppietta e un assist che ritoccano ulteriormente un rendimento sopra la media: nove reti e sei passaggi decisivi in 13 presenze per il norvegese che sta già facendo meglio dell’anno che lo consacrò come protagonista assoluto a Cremona dove conquistò anche la promozione.

Serie B, il programma della 13ª giornata

Martedì 24 novembre

Juve Stabia – Catanzaro 1-3

28’ Antonini (C), 45’+4’ Pecorino (C), 53’ Ruggero (C), 72’ Maistro (J)

Benevento – Empoli 5-0

5’ Okereke, 30’ Prisco, 46’ Tumminello, 74’ Siatounis, 78’ Cherubini

Cesena – Ascoli 5-1

33’ Caprini (C), 47’ Gelli (C), 68, 83’ e 87’ Shpendi (C), 86’ Corradini (A)

Vicenza – Carrarese 0-1

7’ Schiavi

Palermo – SudTirol 4-1

7’ e 68’ Johnsen (P), 14’ Pohjanpalo (P), 45’ Vavassori (P), 52’ Rispoli (S)

Virtus Entella - Hellas Verona 2-1

18’ Sarr (HV), 33’ Corona (VE), 65’ Cuppone (VE)

Mercoledì 25 novembre

Ore 19:00

Cremonese - Avellino

Ore 20:00

Mantova - Arezzo

Padova - Sampdoria

Pisa - Modena

La classifica di Serie B

Palermo 30*

Modena 26

Ascoli 21*

Cesena 21*

Avellino 19

Benevento 19*

Pisa 19

Mantova 19

Sudtirol 18*

Hellas Verona 16*

Padova 16

Carrarese 16*

Cremonese 15

Sampdoria 14

Virtus Entella 13*

Catanzaro 12*

Juve Stabia 12* (penalizzata di 4 punti)

Arezzo 12

Vicenza 10*

Empoli 9*

* una gara in più