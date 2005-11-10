Serie B, si torna in campo con la 6ª giornata. Avellino-Sampdoria apre le danze
Luca Bargellini
Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali la Serie B è pronta a tornare in campo con le gare della sesta giornata di campionato. Questo il programma delle sfide, tutte fruibili in diretta tv su DAZN e attraverso il live testuale su TuttoMercatoWeb.com, e la classifica aggiornata del torneo cadetto:
SERIE B - 6ª GIORNATA
Venerdì 9 ottobre
Ore 20:30 - Avellino-Sampdoria
Sabato 10 ottobre
Ore 15:00 - Benevento-Cesena
Ore 15:00 - Empoli-Palermo
Ore 15:00 - Virtus Entella-Juve Stabia
Ore 15:00 - Sudtirol-Ascoli
Ore 17:15 - Vicenza-Pisa
Ore 19:30 - Arezzo-Cremonese
Domenica 11 ottobre
Ore 15:00 - Catanzaro-mantova
Ore 17:15 - Padova-Carrarese
Ore 19:30 - Modena-Hellas Verona
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 13
Sudtirol 11
Mantova 11
Modena 10
Ascoli 10
Padova 7
Benevento 7
Hellas Verona 7
Avellino 7
Cesena 7
Pisa 7
Arezzo 6
Empoli 6
Virtus Entella 5
Cremonese 5
Vicenza 5
Sampdoria 4
Catanzaro 3
Juve Stabia 1°
Carrarese 1
° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva