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Sudtirol-Ascoli 0-0, le pagelle: Stivanello granitico, Brunori e Okoro in difficoltà

autore
Andrea Scozzafava
Oggi alle 17:35Serie B
autore Andrea Scozzafava
10.10.2026 17:35Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Sudtirol e Ascoli non si fanno male: allo stadio "Druso" di Bolzano finisce 0-0 una partita molto intensa ma povera di grandi emozioni. Un paio di occasioni importanti per parte non sono bastate per rompere l'equilibrio. Un punto a testa che consente alla squadra di Possanzini di mantenere la propria imbattibilità e che porta gli uomini di Tomei a dare continuità al successo pre-sosta con l'Avellino.

LE PAGELLE DEL SUDTIROL

Plizzari 6,5 – Poco sollecitato per gran parte del match, risponde presente con grande reattività nei momenti delicati e sul finale di gara.
Stivanello 7 – Domina la propria area e riesce a farsi valere creando dei pericoli anche sulle palle inattive. Clamoroso il palo colpito nella ripresa.
Giorgini 6,5 – Guida il reparto con esperienza e personalità, sventando diverse minacce sul nascere.
Stabile 6 – Soffre in un paio di occasioni le accelerazioni degli esterni marchigiani, ma firma una prova scrupolosa e senza sbavature gravi. Dall’80’ Veroli s/v
Molina 6 – Partita di grandissimo sacrificio ed encomiabile applicazione tattica lungo la corsia.
Rispoli 6,5 – Dà qualità alla manovra, detta i tempi con lucidità e trova per i compagni dei corridoi davvero interessanti. Dall’81’ Brik s/v
Tronchin 6 – Tanta sostanza in mediana: garantisce raddoppi provvidenziali e si affaccia in avanti con qualche conclusione velenosa.
S. Davi 5 – In affanno quando viene puntato e troppo timido in fase di possesso palla.
Vasco Lopes 5 – Non riesce mai ad accendersi: troppo prevedibile nell'uno contro uno, finisce per farsi ingabbiare. Dal 66’ Burnete 5 – Ingresso opaco, ricordato solo per un brutto intervento da giallo che ha rischiato di costargli caro.
Vasic 5,5 - Lavoro sporco e tanto movimento su tutto il fronte d'attacco, anche se gli manca sempre la stoccata negli ultimi metri. Dal 75’ Anghelè 5,5 – Un quarto d'ora anonimo e privo di spunti.
Okoro 5 – Lotta su ogni pallone e si spende molto per la squadra, ma senza mai trovare risultati esaltanti. Dal 46’ Mixtur 6 – Il suo ingresso dà fisicità e passo: impegna la difesa avversaria e si costruisce una grossa palla gol nella ripresa.

LE PAGELLE DELL’ASCOLI

Vitale 6,5 – Attento e sicuro nelle uscite. Si esalta con un paio di interventi decisivi che tengono a galla i suoi.
Oliveri 6 – Garantisce spinta sulla fascia senza trascurare i ripiegamenti difensivi.
Curado 6,5 – Impeccabile nelle letture e nell'uso della stazza fisica. Nel primo tempo limita bene Okoro.
Rizzo 6 – Applicato in copertura e sempre pulito nel dare una mano in fase di costruzione dal basso.
Guiebre 6 – Offre buone percussioni palla al piede, accompagnate da recuperi difensivi provvidenziali.
Damiani 6 – Qualche imprecisione di troppo in palleggio, ma compensa con un ottimo senso della posizione, fandosi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto.
Corradini 5,5 - Tanto dinamismo e spirito di sacrificio al servizio dei compagni, macchiati però da troppi errori tecnici.
Silipo 5,5 – Raddoppiato costantemente, non ha mai lo spazio per rientrare sul sinistro e fa tica a cambiare passo. Dal 73’ De Pieri 6 – Porta brio all'attacco bianconero con giocate di qualità. La sua velocità mette apprensione alla difesa avversaria nel finale.
Milanese 5 – Fatica a trovare la zolla giusta in campo e sbaglia la scelta sulle giocate decisive. Dal 73’ Acampora 5,5 – Porta intensità nella pressione, ma gestisce male i pochi palloni avuti a disposizione.
D’Uffizi 5 – Si intestardisce nelle giocate individuali e perde palloni sanguinosi che innescano pericolose ripartenze avversarie. Dall’87’ Bolsius s/v
Brunori 5 – Messo in gabbia dai centrali difensivi biancorosso, non trova mai il varco giusto né lo spazio per pungere. Dal 73’ Chakir 6 – Entra con la cattiveria giusta e con tanta fame, sfiorando un gol da applausi con una splendida giocata.

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