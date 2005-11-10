Undici squadre imbattute in Italia, ma solo una mai sotto nel punteggio: il SudTirol

Fra le undici squadre imbattute in Italia in questa stagione - Inter, Roma, Lazio e Milan in Serie A, Palermo, SudTirol, Mantova e Cesena in Serie B e Union Brescia e Trento nel Girone A e Spezia in quello B in Serie C – c’è una sola squadra che non è mai andata in svantaggio neanche per un solo minuto: si tratta degli altoatesini allenati da Davide Possanzini.

I dati del SudTirol

Come sottolinea Tuttosport il SudTirol in questa prima parte di stagione è rimasto sul risultato di parità per 327 minuti e in vantaggio per i restanti 123 minuti con uno o più gol di distanza dagli avversari. “Sono 86 i minuti giocati con una rete di vantaggio: 1’ contro l’Entella, 20’ a Benevento, 3’ con il Catanzaro, 53’ con il Modena e 9’ ad Arezzo. 15 i minuti a +2: 1’ contro il Catanzaro e 14’ ad Arezzo dove i sudtirolesi sono stati anche 20’ sul +3 e 2’ con quattro gol di vantaggio”. La squadra fino a metà settembre era in compagnia dello stesso Union Brescia e dell’Alcione Milano in Serie C e del Palermo in Serie B che però ha perso questo ‘particolare’ primato ad Avelino quando si è trovato sotto per la rete di Cheddira. Per quanto riguarda la Serie A invece l’ultima squadra a cadere è stata il Milan con la rete all’Olimpico firmata da Cancellieri della Lazio.

L’ultima volta sotto nel punteggio

Per trovare l’ultima volta di un SudTirol costretto a inseguire l’avversario bisogna tornare allo scorso otto maggio, Coppa Italia a parte, quando la squadra biancorossa subì la rete di Gabrielloni della Juve Stabia.