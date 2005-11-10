Ignazio Abate, tecnico del Torino, ha parlato nel pre-partita contro la Lazio ai microfoni di Dazn: "Possiamo difendere sia a quattro che a tre. Il calcio è dinamico, è riduttivo pensare ai numeri".

Vedremo Cacciamani più terzino?

"Può darsi".

Vi sentite di avere più responsabilità in vista dell'anniversario del Torino?

"L'avvertiamo. Sappiamo che facciamo parte di una storia immensa di questa società. Speriamo di regalare una soddisfazione ai nostri tifosi".

Quanto c'è del calcio di Gattuso nel suo?

"C'è tanto di lui in me. Ero veramente molto giovane, mi ha fatto crescere. Ho avuto anche la fortuna di averlo da allenatore".