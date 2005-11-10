Quasi in archivio l'8ª giornata di Serie C: si segna tanto nel Girone B. La marcatori

Quasi in archivio l'8ª giornata di Serie C: si segna tanto nel Girone B. La marcatoriFocus TMW
Claudia Marrone
Nella giornata di ieri, domenica 4 ottobre, è quasi andata in archivio l'8ª giornata del campionato di Serie C 2026/2027, che ha visto però il rinvio delle gare delle formazioni U23, equiparate a quelle di massima serie, ora in sosta. Si smuovono comunque le classifiche dei tre raggruppamenti, ma anche la classifica marcatori, che andiamo ora ad analizzare ricordando che quello tra parentesi è il numero dei calci di rigore segnati.
Di seguito, il punto della situazione, che comprende le prime cinque posizioni di ogni girone:
GIRONE A
4 gol: Molina (Trento), Paolucci (Cittadella),
3 gol: Anatriello (Lumezzane), Casarini (1; Carpi), D’Amico (1, Folgore Caratese), Mandelli (AlbinoLeffe), Morselli (Alcione), Nanni (Arzignano), Stefanoni (Ospitaletto),
2 gol: Anelli (Renate), Antonucci (Cittadella), Arena (Lecco), Aucelli (Trento), Bertoli (Pro Vercelli), Biondi (Desenzano), Casasola (Union Brescia), Crespi (Union Brescia), De Paoli (1; AlbinoLeffe), Gobbi (Ospitaletto), Galuppini (Ospitaletto), Guerra (Juventus Next Gen), Ihnatov (Cittadella), Mattioli (Arzignano), Mezsargs (Folgore Caratese), Mondini (Ospitaletto), Montipò (Carpi), Moretti (Arzignano), Morosini (Carpi), Nessi (Ospitaletto), Penta (Arzignano), Pitou (Alcione), Rizzo Pinna (Union Brescia), Romio (Arzignano), Rolfini (Alcione), Sassi (AlbinoLeffe), Sia (Dolomiti Bellunesi), Sina (Union Brescia), Sottini (AlbinoLeffe), Sow (Pro Vercelli), Ubaldi (Desenzano), Zennaro (Union Brescia)
1 gol: Agosti (Dolomiti Bellunesi), Amaradio (Juve NG), Auriletto (Renate), Ballabio (Giana Erminio), Barberis (Cittadella), Bove (Treviso), Boufandar (Pro Vercelli), Braida (Alcione), Brevi (Treviso), Burruano (Pro Vercelli), Calì (1; Renate), Cannavaro (Novara), Capello (Lecco), Cappelletti (Treviso), Casarotto (Lecco), Ciuferri (Treviso), Clemenza (Dolomiti Bellunesi), Coccolo (Pro Vercelli), Comelli (Giana Erminio), Cossalter (Dolomiti Bellunesi), D’Agostino (Lumezzane), Da Graca (Novara), De Maria (Union Brescia), Di Dio (Folgore Caratese), Dalmonte (Trento), Desogus (AlbinoLeffe), Donadio (Novara), Ebone (Lumezzane), Ekuban (Cittadella), Fabbro (Cittadella), Falcinelli (Cittadella), Frisenna (Cittadella), Garetto (Trento), Gerbi (1; Treviso), Ghillani (Lumezzane), Gobbato (Cittadella), Gobetti (Dolomiti Bellunesi), Guarnieri (Ospitaletto), Gusu (AlbinoLeffe), Italeng (Renate), Jaouhari (Pergolettese), Karlsson (Renate), Kowalski (Dolomiti Bellunesi), Ladisa (Trento), Lanzi (Arzignano), Leone (Juventus Next Gen), Liberati (Desenzano), Lopes (Alcione), Lorenzini (Novara), Maestrelli (Treviso), Maffei (Trento), Mancini (Lumezzane), Marconi (1; Alcione), Marras (Union Brescia), Messaggi (Ospitaletto), Miceli (Novara), Millico (Desenzano), Morosini (Carpi), Muhameti (Giana Erminio), Nucifero (Giana Erminio), Oboavwoduo (Juve NG), Odogwu (Treviso), Pagnucco (Juve NG), Pala (Pergolettese), Pedicillo (Folgore Caratese), Pellegrino (Lecco), Pinto (Giana Errminio), Puletto (Carpi), Rizzo (Lecco), Rossini (Carpi), Rutigliano (Pro Vercelli), Sali (AlbinoLeffe), Sall (Carpi), Samele (Giana Erminio), Santarcangelo (Folgore Caratese), Sodero (Trento), Spagnoli (Union Brescia), Spalluto (Folgore Caratese), Tommasini (Treviso), Torri (Ospitaletto), Valdesi (Novara), Zambataro (Novara), Zini (Alcione), Zuppel (Novara)
GIRONE B
7 gol: Di Stefano (Torres), Sipos (1; Reggiana)
6 gol: Rabbi (1; Ravenna)
5 gol: Coveri (Forlì)
4 gol: Bellini (1; Pianese), Mazzocchi (1; Spezia), Stoppa (Campobasso)
3 gol: Bright (Spezia), Canotto (1; Perugia), Nicastro (Vis Pesaro), Petrelli (Forlì), Portanova (1; Reggiana), Sgarbi (Sambenedettese)
GIRONE C
5 gol: Abreu (Picerno), Cargnelutti (Sorrento), Manconi (1; Casertana), Pugliese (Picerno)
4 gol: La Gumina (Salernitana), Selleri (Potenza), Zunno (1; Crotone)
3 gol: Balde (Giugliano), Butic (1; Bari), Castelli (Casertana), Castro (Barletta), Celiento (Casarano/Salernitana), Chiricò (1; Casarano), Cicerelli (2; Catania), De Rosa (Giugliano), Fusco (Cavese), Ghisolfi (Potenza), Kanoute (Picerno), Maggiore (Bari), Mosconi (2; Inter U23), Petrungaro (Potenza), Ravasio (1; Foggia), F. Russo (Catania), Volpicelli (1; Scafatese), Yeboah (Savoia)
2 gol: Boccadamo (Audace Cerignola), Bolzan (Sorrento), D’Auria (Potenza), De Marco (Potenza), Emmausso (1; Cosenza/Scafatese), Esposito (Giugliano), Ferrante (Barletta), Gambale (Audace Cerignola), Ierardi (Catania), Insigne (Catania), Lescano (1; Salernitana), Mantovani (Bari), Meola (Savoia), Minaj (Cavese), Musso (Crotone), Orlando (Cavese), Partipilo (Barletta), Patierno (Casarano), Peretti (Cavese), Perlingeri (Audace Cerignola), Petito (Foggia), Starita (Sorrento), Virgilio (Picerno), Zanellato (Casarano)
1 gol: Agbonifo (Inter U23), Avitabile (Inter U23), Berra (Salernitana/Foggia) F. Bianchi (Bari), S. Bianchi (Picerno), Brignola (Crotone), Bruzzaniti (Catania), Bura (Potenza), Capone (Monopoli), Castorani (Potenza), Cavuoti (Catania), Cerretti (Monopoli), Cionek (Cavese), Clememte (Cosenza), Coccia (Barletta), Coda (1; Catania), Colangiuli (Bari), Colley (Casertana), Da Silva (Barletta), Dametto (Cosenza), Darboe (Bari), Energe (Crotone/Cosenza), Fiordaliso (Cavese), Fiorin (Cavese), Forciniti (Giugliano), Fumagalli (Inter U23), Garritano (Monopoli), Grande (Altamura), Grandolfo (Casarano), Greco (Monopoli), Henin (Casertana), Kirwan (Potenza), Knezovic (Casarano), Kurti (Audace Cerignola), Ibe (Giugliano), Iob (Savoia), La Vardera (Giugliano), Lavelli (Inter U23), Llano (Salernitana), Loiacono (Potenza), Logoluso (C), Longo (Scafatese), Loreto (Sorrento), Luciani (Foggia), Lunetta (Catania), Macchi (Cavese), Malcore (Altamura), Mancuso (Inter U23), Mannucci (Cavese), Manzi (Scafatese), Martina (Savoia), Maye (Inter U23), Mazzeo (Potenza), McJannet (Cosenza), Mehic (Casertana), Meli (Audace Cerignola), Merdji (Foggia); Milani (Inter U23), Molinaro (1; Scafatese), Murano (Potenza), Novella (Scafatese), Olivieri (Monopoli), Paglino (Sorrento), Perlingieri (Audace Cerignola), Petrovic (Cosenza), Pezzella (Casertana), Ricci (Sorrento), Rosafio (Altamura), L. Russo (Potenza), Scotti (Savoia), Sena (Audace Cerignola), Simone (Altamura), Toscano (Scafatese), Tumbarello (Savoia), Varela (Salernitana), Varone (1; Giugliano), Veltri (Crotone), Villa (Salernitana), Vinciguerra (Audace Cerignola)