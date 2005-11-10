Sta andando verso la sua conclusione la 15ª giornata del campionato di Serie C, che nella serata di oggi, lunedì 23 novembre, manderà in archivio gli ultimi due confronti del turno (CLICCA QUI per il punto sulla giornata). Ma il weekend non è stato così sereno e felice per tutti.

Situazione complicata per Desenzano e Foggia. Ma forse reazioni diverse.

Poli opposti, e non solo per una questione geografica, Desenzano e Foggia, che hanno perso i rispettivi match. Decisamente male la formazione lombarda, caduta in casa 1-6 contro l'AlbinoLeffe, ma anche la prova dei Satanelli, caduti 3-1 sul campo della Scafatese, è stata decisamente insufficiente, senza anima: Gaetano Auteri, però, almeno per il momento non rischia, anche se sono state sibilline le parole del Ds Casella. Che il club si aspetti una mossa da parte del trainer? Sembrano invece essere in corso riflessioni per la posizione di Marco Gaburro a Desenzano, anche se il tema è stato abbastanza glissato in conferenza stampa. Non resta dunque che attendere.

Diversa la questione della Sanbenedettese, dove Filippo D'Alesio - nonostante tutto - è ancora confermato.

La B che fa male al Vicenza.

Ma salendo di categoria, occhi sulla neopromossa Vicenza. Fabio Gallo, nonostante il momento di crisi è stato confermato anche prima della sosta, ma ieri Renzo Rosso si è così espresso: "Non ho mai pensato alla sua sostituzione, ma è chiaro che se le cose non vanno bisogna agire, anche se ripeto che io non ho mai pensato di cambiarlo. Ora abbiamo due partite più semplici e se faremo bene lui sarà sicuramente con noi". E se invece non farà bene?