Dumfries, al Real non è come all'Inter: un solo assist e tanta panchina per l'olandese

Il 5 luglio scorso il Real Madrid ha deciso di pagare la clausola da 20 milioni di euro e acquistare Denzel Dumfries dall'Inter. Reduce da una stagione in cui è stato protagonista soltanto per pochi mesi a causa di un brutto infortunio alla caviglia sinistra, le aspettative su di lui erano altissime, ma l'impatto nel mondo Blancos non è stato finora quello sperato.

Non è ancora il vero Dumfries

L'olandese prima di ottobre era stato titolare in 6 delle 8 partite delle Merengues, ma al Real Madrid non c'è il tempo per attendere un giocatore e così, una volta terminata la sosta, è partito dall'inizio solo in 2 sfide su 8, guardandone addirittura 4 interamente dalla panchina. L'assist di mercoledì in Champions è l'unico acuto di un 2026-2027 che stenta a decollare per l'esterno destro, che ha comunque caratteristiche che piacciono a Mourinho come la solidità difensiva, l'esplosività e una progressione dirompente, che in pochi possono arginare.

All'Inter manca la sua continuità

Un Dumfries così in realtà lo avevamo già visto a Milano proprio nel periodo immediatamente successivo al suo arrivo, quando anche i tifosi nerazzurri erano delusi dal suo apporto e si domandavano se puntare su di lui fosse stato un investimento giusto. Tutti poi si sono ricreduti, tant'è che, malgrado l'esplosione di Diouf e la crescita di Spence, prelevato dal Tottenham per 30 milioni di euro più bonus la scorsa estate, all'Inter non c'è un giocatore che lo abbia sostituito con gli stessi risultati e l'impressione è che sarà così ancora per un po'.