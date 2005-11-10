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Italia, Cassano si aggrega all'U18 dopo l'allenamento odierno. Le immagini con Mancini a Coverciano

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Tommaso Bonan
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Tommaso Bonan
Oggi alle 11:20Serie A
11.11.2026 11:20Serie A
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Nel pomeriggio la partenza per Milano, dove domani gli Azzurri affronteranno la Francia in Nations League
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Ultimo allenamento questa mattina per l'Italia di Mancini, prima di lasciare Coverciano nel pomeriggio in direzione Milano. Domani, infatti, la Nazionale sarà impegnata a San Siro contro la Francia in Nations League (domenica invece la sfida in Belgio, ndr). Del gruppo dei convocati azzurri, ricordiamo, non fa più parte Simone Lontani, attaccante classe 2008 che come previsto ha lasciato ieri il ritiro per aggregarsi all'Under 19.

Mancini e Cassano parlano prima dell'allenamento

L'altro giovane azzurro, il centrocampista del Como Riccardo Cassano, si aggregherà invece all'Under 18 dopo l'allenamento di oggi (come precedentemente annunciato dalla FIGC). Nelle immagini di TMW, durante la seduta di stamani presso il centro sportivo di Coverciano, ecco il colloquio che ha visto protagonisti il ct Mancini e il classe 2009 prima dell'inizio della seduta,

Il programma conferenze

Alle 16, la partenza in treno dell'Italia per Milano. Le conferenza stampa (live su TMW) sono i programma nel corso nel pomeriggio: alle 18.30 l'Italia, dalle 20 la Francia.

Fonte: da Coverciano, Raimondo De Magistris

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