Torino, riqualificazione stadio: i prossimi step. La proprietà Cairo può cambiare

Svolta storica per il futuro del Torino e del suo impianto di casa: il club granata ha ufficialmente depositato in Comune la proposta di fattibilità per la riqualificazione, valorizzazione e gestione dello stadio Olimpico Grande Torino e del centro sportivo Robaldo. Il piano, elaborato in sinergia con il Politecnico di Torino secondo la normativa del partenariato pubblico-privato, contempla diverse opzioni progettuali per l'ammodernamento delle strutture e lo sviluppo di nuove aree commerciali. Il deposito mette fine a mesi di pressing e solleciti da parte della Giunta guidata dal sindaco Stefano Lo Russo, giunti fino all'ultimatum fissato per il 31 dicembre, aprendo di fatto l'iter burocratico volto all'assegnazione del diritto di superficie che potrebbe estendersi fino a 99 anni.

Il piano

Il percorso amministrativo entra ora nella fase di analisi tecnica da parte degli uffici comunali, attesi tra la fine dell'anno e gennaio ad esprimersi sulla fattibilità del progetto per arrivare alla formale dichiarazione di pubblica utilità. Una volta approvata la delibera di Giunta, la Città potrà indire tra la fine dell'inverno e la primavera il bando di evidenza pubblica - della durata stimata di circa 60 giorni - basato sulla proposta presentata dal club, con l'obiettivo di giungere all'aggiudicazione definitiva entro la fine dell'estate o l'inizio dell'autunno. Lo riferisce TuttoSport.

Una strategia chiara

Oltre a rappresentare un passaggio cruciale per le infrastrutture sportive cittadine, l'Operazione Stadio assume un peso determinante per gli assetti societari del Torino. La prospettiva di un impianto moderno e da gestire a lungo termine è destinata ad attrarre investitori, fondi immobiliari e multinazionali esterne, interessati a rilevare la società o ad affiancare la proprietà nella ristrutturazione. Uno scenario che si sposa perfettamente con le intenzioni del presidente Urbano Cairo, pronto a cedere il club come confermato dal mandato affidato al colosso bancario statunitense Bank of America per la ricerca di nuovi acquirenti.