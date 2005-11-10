Cade l'imbattibilità di altre squadre di C. Senza sconfitte rimangono Union Brescia, Trento e Spezia

Quasi in archivio l'8ª giornata del campionato di Serie C, che ha visto però il rinvio di tutti e tre i confronti delle formazioni Under 23, equiparate a quelle delle massima serie e quindi ferme grazie alla pausa nazionali; i match verranno recuperati poi entro la fine di questo mese (sono già calendarizzati). Ma una particolarità emerge dai confronti giocati.

Cade l'imbattibilità di tre formazioni...big.

Al weekend ormai trascorso, arrivavano imbattute sei formazioni, le ultime rimaste, equamente divise tra Girone A e B: nel raggruppamento del nord, facevano la voce grossa Union Brescia, Trento e Cittadella, in quello del centro Italia Spezia, Ravenna e Grosseto. A sorpresa, però, i maremmani sono caduti in casa contro la Sambenedettese, nei bassifondi della classifica, proprio quando il Cittadella - ancora comunque in vetta nel proprio raggruppamento - perdeva contro l'AlbinoLeffe; come i toscani, tra le mura amiche. Successivamente, è stata la volta del Ravenna, incappato nel ko contro la Pianese, mentre l'Union Brescia proprio in extremis ha pareggiato la gara contro il Lecco. Pari anche per il Trento, vittoria per lo Spezia, ultimi tre baluardi per questo particolare dato.

Qualcuno terrà il record del Vicenza lo scorso anno?

Tre squadre ancora imbattute, dunque, e questo fa tornare subito alla memoria il Vicenza della passata stagione, che centrò la Serie B il 16 marzo, due mesi prima del termine della regular season. Il primo ko dei veneti arrivò il 15 febbraio, alla 27ª giornata (0-1 in casa contro l'Alcione): Union Brescia, Trento o Spezia riusciranno almeno a eguagliare il record recente?