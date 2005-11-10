Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Stefano Marchetti: "Cittadella merita rispetto, c'è stato levato qualcosa dagli episodi. Gol annullati pesano"

Esclusiva TMW
Alessio Alaimo
autore
Alessio Alaimo
ieri alle 23:31A tu per tu
10.11.2026 23:31A tu per tu
Fonti preferite
Il dg della formazione veneta fa il punto sul campionato. E aggiunge: "Meritiamo rispetto, i gol regolari annullati pesano"
Foto
© foto di Federico Serra

“Sono molto contento di ciò che stiamo facendo e per come stiamo interpretando il campionato. Mi fa piacere per i ragazzi, la squadra mi sta dando soddisfazioni”. Così a TuttoMercatoWeb.com il dg del Cittadella, Stefano Marchetti.

Direttore, siete primi in classifica. La scelta di aver affidato la panchina a Musso sta pagando.
“Ha confermato di avere grandi capacità. È un uomo Cittadella, ha iniziato e smesso con noi. Tutta la sua vita è stata legata al Cittadella, conosco da sempre i suoi valori”.

Qual è l'obiettivo del Cittadella?
“Vogliamo fare bene. Ultimamente però c’è stato levato qualcosa e non lo accetto. Qualche episodio arbitrale c’è andato contro, il Cittadella merita rispetto e uniformità di giudizio sul campo. I gol regolari annullati portano via punti e più di qualche episodio c’è andato contro. Bisogna porre maggiore attenzione agli episodi che alla fine spostano gli equilibri. Il Cittadella è una società seria che ha una storia e merita rispetto”.

Cosa intende per fare bene?
“Parlare prima serve a poco. Gli obiettivi vanno centrati e non dichiarati. Fare bene vuol dire mettere le basi per arrivare a giocarci qualcosa di bello. Oggi però dirlo è troppo presto”.

Avete tanti elementi di valore, alcuni dei quali provenienti dal settore giovanile. Su tutti Ihnatov.
“Abbiamo più di qualche ragazzo interesse. C’è un bel mix di giovani ed esperti. Ihnatov sta confermando le qualità che avevamo intravisto nel settore giovanile, merito anche del nostro responsabile Andrea Paolucci. Ma ne abbiamo anche altri: Gobbato, Gambaro, Zillio, Ceccarelli... tutti ragazzi che stanno crescendo confermando le buone qualità".

Presto sarà tempo di elezioni in FIGC. Malagò o Galliani, da che parte state?
“Dobbiamo ancora confrontarci con il presidente e la società. Ci confronteremo e poi decideremo quale sarà la cosa migliore da scegliere. Prima andrà fatto un confronto sui programmi e le riforme”.

Sosta per Serie A e B: in che momento arriva?
“È un bene per chi è in difficoltà che può trovare energie nuove. Diventa però un ostacolo per chi sta andando forte. Ma le soste vanno accettate: la Nazionale deve ritrovare i valori di un tempo e bisogna darle spazio. L’Italia ha una storia e un blasone che deve ritrovare. Non andiamo ai Mondiali da troppo e questo non fa bene al calcio”.

La sorpresa, oggi, è Gattuso con la sua Lazio.
“Ci abbiamo giocato contro, personalmente non lo conosco ma ogni volta che lo vedo e sento parlare mi emoziona. Ha un’umanità e un modo di trasmettere le cose che mi emozionano. L’ho sentito parlare anche a Trento, mi da l’idea di essere un uomo vero che ha valori importanti. È stato un grande campione, dietro c’è anche una grande persona. Prima viene l’uomo e poi il tecnico: non mi stupisce ciò che sta facendo”.

© Riproduzione riservata

Articoli correlati

Immagine news 1
Cittadella, Marchetti tuona: "Se diamo fastidio ce lo dicano. Così non ci illudiamo"
Immagine news 2
Cittadella, Toffanin: "La Serie B? Un obiettivo da 'giorno dopo giorno'. Lo studio mi ha dato disciplina"
Immagine news 3
Cittadella, Marchetti: "Musso determinante. Abbiamo ritrovato l'anima del club"

Altre notizie A tu per tu

Ieri
Immagine news 1
23:31 A tu per tuEsclusiva TMW
Esclusiva TMWStefano Marchetti: "Cittadella merita rispetto, c'è stato levato qualcosa dagli episodi. Gol annullati pesano"
Immagine news 2
09:15 A tu per tuEsclusiva TMW
Esclusiva TMWAlessandro Canovi: "Lazio, bravo Gattuso. Juve, assenze importanti. Napoli, manca tranquillità"
lunedì 9 novembre
Immagine news 3
08:58 A tu per tuEsclusiva TMW
Esclusiva TMWNicola Amoruso: "Juve, ancora errori di troppo. La Lazio non molla. Udinese, con Zanetti ti salvi"
domenica 8 novembre
Immagine news 4
07:45 A tu per tuEsclusiva TMW
Esclusiva TMWWalter Novellino: "Roma squadra vera. Napoli, le polemiche non mi piacciono. Il nuovo Perugia..."
sabato 7 novembre
Immagine news 5
09:10 A tu per tuEsclusiva TMW
Esclusiva TMWLamberto Zauli: "Napoli, nervosismo buon segnale. Lazio, felice per Gattuso. Modena, Belotti che entusiasmo"
venerdì 6 novembre
Immagine news 6
07:00 A tu per tuEsclusiva TMW
Esclusiva TMWEmiliano Uria: "Juve, secondi tempi da migliorare. Bravo Meerdink. Stam vuole allenare, Barreal uomo mercato"
giovedì 5 novembre
Immagine news 7
09:00 A tu per tuEsclusiva TMW
Esclusiva TMWEzequiel Carboni: "La mia Primavera capolista in Argentina. Valentin un altro anno al Racing, Franco cresce a Parma"
mercoledì 4 novembre
Immagine news 8
09:30 A tu per tuEsclusiva TMW
Esclusiva TMWDario Canovi: "Roma, mezz'ora di follia. Inter, la sconfitta nel derby ha fatto bene"
Immagine editoriale di Marco Conterio
Emergenza Inter, tutti i perché: non c'è un nuovo Pio Esposito ed è costruita per un solo modulo (poco europeo). L'Under 23 ancora non produce e il mercato sta prendendo una direzione diversa
Primo piano
Immagine top news n.0 Sassuolo, l'aria è cambiata: Carnevali 'solo' 2 esoneri in 12 anni, Palmieri uno in pochi mesi
Immagine top news n.1 Alvini: "Sarà più bello essere nella storia del Frosinone rimanendo in Serie A"
Immagine top news n.2 Zaniolo dopo aver lasciato Coverciano: "Non è stato facile, rispettate la sfera privata"
Immagine top news n.3 Il Napoli pensa già al mercato di gennaio: Cacciamani, Zabi e Tati gli obiettivi di Manna
Immagine top news n.4 Acerbi in estate è stato proposto alla Fiorentina. Oggi Paratici direbbe ancora di no?
Immagine top news n.5 Baldissoni: "L'obiettivo del Monza è tenere Varela. Napoli? È tutto molto prematuro"
Immagine top news n.6 Elezioni FIGC, il Tribunale Federale Nazionale si pronuncerà nella giornata di venerdì
Immagine top news n.7 Ausilio: "Incontrai Fabregas, ma ero a Londra per un giocatore. Chivu sapeva, era già dell'Inter"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
Immagine news podcast n.2 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
Immagine news podcast n.4 Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti e Allegri: quale lavoro salvare? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Gabriella Grassi: Gregucci e Martini ricordano la storica segretaria della Lazio
Immagine news Altre Notizie n.3 Rampulla: "Spalletti con i tanti infortuni non ha mai avuto la vera Juve"
Serie A
Immagine box news Serie A Sassuolo, l'aria è cambiata: Carnevali 'solo' 2 esoneri in 12 anni, Palmieri uno in pochi mesi
Immagine box news Serie A In Portogallo non hanno dubbi: la Fiorentina prepara già il riscatto definitivo di Goncalves
Immagine box news Serie A Ausilio: "Mai mancate altre opportunità, anche quest'anno. Ma l'Inter era la mia priorità"
Immagine box news Serie A La Lazio può vincere lo Scudetto? Lotito è scaramantico: "Non parliamo di queste cose"
Immagine box news Serie A Le prime parole di Monzani da dirigente del Napoli: "Inizio con entusiasmo l'avventura"
Immagine box news Serie A Veronica Squinzi: "Mapei guarda al Sassuolo per vedere lontano e investire per il futuro"
Serie B
Immagine box news Serie B Il presidente Manzo fa sentire la sua vicinanza all'Arezzo. Presente alla ripresa degli allenamenti
Immagine box news Serie B Hellas Verona, ancora lontano il rientro di Serdar. Nessuna forzatura per evitare ricadute
Immagine box news Serie B Palermo, Perin sicuro: "Meglio parare un rigore sotto la Nord che in Champions League"
Immagine box news Serie B Pisa, chiuse le candidature per il ruolo di assistente di Comolli: i dettagli
Immagine box news Serie B Palermo, Mazzitelli fuori lista fino a gennaio: chi gli farà posto? Gyasi il maggior indiziato
Immagine box news Serie B Benevento, Kouan sul derby: "Volevamo vincerlo, per noi e per i tifosi. Saio ha pianto"
Serie C
Immagine box news Serie C Forlì, Campedelli resta in bilico: primi contatti con Andrea Dossena per l'eventuale sostituzione
Immagine box news Serie C Bari, il Comitato dei Garanti: "Prendiamo atto della nota del club. Evitiamo strumentalizzazioni"
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Campedelli lascia Forlì. Carpi, ecco Miramari
Immagine box news Serie C Forlì, arriva l'annuncio delle dimissioni di Campedelli: "Motivi di carattere personale"
Immagine box news Serie C Trasferta vietata a Reggio Emilia, il Livorno: "Così rischiamo la disaffezione del pubblico"
Immagine box news Serie C Colpo di scena a Forlì: il tecnico Campedelli si è dimesso per motivi personali
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Prima gioia europea per la Roma, l'Inter cade con il City. I risultati della UWCL
Immagine box news Calcio femminile Bertolini: "Italia favorita nel play off per il Mondiale. Dragoni? Il più grande talento azzurro"
Immagine box news Calcio femminile Roma-Servette, le formazioni ufficiali: Pilgrim preferita a Piemonte. C'è Marinelli dal 1°
Immagine box news Calcio femminile Inter-Manchester City, le formazioni ufficiali: Polli guida l'attacco. Bugeja e Glionna esterne
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, al via la 4ª giornata: oggi scontro diretto per la Roma. In campo l'Inter
Immagine box news Calcio femminile Niente derby in NWSL: Cantore e Di Gugliemo vanno avanti, Bonansea eliminata
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo e il “Metodo Orsato”: i benefici superano gli errori?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
11 novembre 2006, la Roma espugna San Siro e vince la millesima partita della sua storia
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi