Stefano Marchetti: "Cittadella merita rispetto, c'è stato levato qualcosa dagli episodi. Gol annullati pesano"

“Sono molto contento di ciò che stiamo facendo e per come stiamo interpretando il campionato. Mi fa piacere per i ragazzi, la squadra mi sta dando soddisfazioni”. Così a TuttoMercatoWeb.com il dg del Cittadella, Stefano Marchetti.

Direttore, siete primi in classifica. La scelta di aver affidato la panchina a Musso sta pagando.

“Ha confermato di avere grandi capacità. È un uomo Cittadella, ha iniziato e smesso con noi. Tutta la sua vita è stata legata al Cittadella, conosco da sempre i suoi valori”.

Qual è l'obiettivo del Cittadella?

“Vogliamo fare bene. Ultimamente però c’è stato levato qualcosa e non lo accetto. Qualche episodio arbitrale c’è andato contro, il Cittadella merita rispetto e uniformità di giudizio sul campo. I gol regolari annullati portano via punti e più di qualche episodio c’è andato contro. Bisogna porre maggiore attenzione agli episodi che alla fine spostano gli equilibri. Il Cittadella è una società seria che ha una storia e merita rispetto”.

Cosa intende per fare bene?

“Parlare prima serve a poco. Gli obiettivi vanno centrati e non dichiarati. Fare bene vuol dire mettere le basi per arrivare a giocarci qualcosa di bello. Oggi però dirlo è troppo presto”.

Avete tanti elementi di valore, alcuni dei quali provenienti dal settore giovanile. Su tutti Ihnatov.

“Abbiamo più di qualche ragazzo interesse. C’è un bel mix di giovani ed esperti. Ihnatov sta confermando le qualità che avevamo intravisto nel settore giovanile, merito anche del nostro responsabile Andrea Paolucci. Ma ne abbiamo anche altri: Gobbato, Gambaro, Zillio, Ceccarelli... tutti ragazzi che stanno crescendo confermando le buone qualità".

Presto sarà tempo di elezioni in FIGC. Malagò o Galliani, da che parte state?

“Dobbiamo ancora confrontarci con il presidente e la società. Ci confronteremo e poi decideremo quale sarà la cosa migliore da scegliere. Prima andrà fatto un confronto sui programmi e le riforme”.

Sosta per Serie A e B: in che momento arriva?

“È un bene per chi è in difficoltà che può trovare energie nuove. Diventa però un ostacolo per chi sta andando forte. Ma le soste vanno accettate: la Nazionale deve ritrovare i valori di un tempo e bisogna darle spazio. L’Italia ha una storia e un blasone che deve ritrovare. Non andiamo ai Mondiali da troppo e questo non fa bene al calcio”.

La sorpresa, oggi, è Gattuso con la sua Lazio.

“Ci abbiamo giocato contro, personalmente non lo conosco ma ogni volta che lo vedo e sento parlare mi emoziona. Ha un’umanità e un modo di trasmettere le cose che mi emozionano. L’ho sentito parlare anche a Trento, mi da l’idea di essere un uomo vero che ha valori importanti. È stato un grande campione, dietro c’è anche una grande persona. Prima viene l’uomo e poi il tecnico: non mi stupisce ciò che sta facendo”.