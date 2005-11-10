Fiorentina, 17 milioni incassati e girati ai Della Valle: cosa prevede l'accordo con Commisso

La Fiorentina ha incassato 17 milioni di euro, ma non ne ha guadagnato uno. La cifra, per la precisione 17,13 milioni, è arrivata attraverso la Lega Serie A da IMG Media Limited, nell'ambito della transazione sulla controversia antitrust relativa alla commercializzazione dei diritti televisivi internazionali del calcio italiano tra il 2008 e il 2018. Soldi che però spettano alla famiglia Della Valle, proprietaria del club nel periodo interessato. È quanto emerge dal bilancio viola, come ricostruito da Calcio e Finanza: l'accordo che nel 2019 ha portato la società nelle mani di Rocco Commisso continua dunque a produrre effetti economici a sette anni di distanza.

Fiorentina, perché i 17 milioni non incidono sul risultato economico

La spiegazione è nel contratto di compravendita sottoscritto il 5 giugno 2019, che disciplinava anche la destinazione di somme legate alla gestione precedente. La Fiorentina ha quindi registrato i 17,13 milioni tra gli altri ricavi dell'esercizio 2025/26, iscrivendo contestualmente un importo identico tra gli altri costi e oneri, in ragione del riconoscimento alla vecchia proprietà. L'effetto sul risultato economico è nullo: aumentano sia i ricavi sia i costi, senza alcun beneficio per il bilancio.

L'operazione contribuisce a spiegare la crescita degli altri costi e oneri, passati da 2,78 a 25,47 milioni di euro. Su questa voce pesa anche la sanzione UEFA da 6 milioni, relativa al monitoraggio dei parametri sul costo della squadra. Il tutto si inserisce in un esercizio chiuso dalla Fiorentina con una perdita di 136,4 milioni di euro, contro i 23,2 milioni dell'annata precedente. Un dato che sarebbe rimasto identico anche senza la doppia registrazione contabile relativa alla transazione IMG.