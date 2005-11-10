Casertana, il ds Degli Esposti: “Stellone è un’opportunità per crescere”

Alessandro Degli Esposti, direttore sportivo della Casertana, nel corso della presentazione del nuovo mister Stellone, ha spiegato il perché del cambio in panchina e cosa aspettarsi: "Sono state fatte delle valutazioni sulla prima parte di stagione. Dobbiamo col tempo costruire un percorso. Bisogna creare identità e non disperdere l'entusiasmo. Quando abbiamo costruito questa squadra l'abbiamo fatto in modo da costruire la migliore possibile.

Il calcio è fatto di razionalità. Stellone può essere anche una possibilità sia per crescere che per mettersi in discussione. Giocatori sotto potenziale", le parole riportate da TuttoCasertana.it.