Casertana, il ds Degli Esposti: “Stellone è un’opportunità per crescere”
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 08:48Serie C
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09.10.2026 08:48Serie C
Il direttore sportivo rossoblù spiega le ragioni del cambio in panchina e punta sulla nuova guida tecnica per costruire un percorso di crescita, valorizzando la rosa e ritrovando un'identità precisa.
Alessandro Degli Esposti, direttore sportivo della Casertana, nel corso della presentazione del nuovo mister Stellone, ha spiegato il perché del cambio in panchina e cosa aspettarsi: "Sono state fatte delle valutazioni sulla prima parte di stagione. Dobbiamo col tempo costruire un percorso. Bisogna creare identità e non disperdere l'entusiasmo. Quando abbiamo costruito questa squadra l'abbiamo fatto in modo da costruire la migliore possibile.
Il calcio è fatto di razionalità. Stellone può essere anche una possibilità sia per crescere che per mettersi in discussione. Giocatori sotto potenziale", le parole riportate da TuttoCasertana.it.
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