La favola di Douvikas iniziò al Volos, gli ex tecnici: "Il suono del suo tiro si riconosceva da lontano"

All’indomani del rinnovo di bomber Tasos Douvikas con il Como, il quotidiano La Provincia di Como ha intervistato Ángel López e Kostas Bratsos, i due allenatori che lo hanno accompagnato nella stagione 2020/21 al Volos, in Grecia. Un periodo importante per la crescita dell’attaccante greco, che proprio da lì ha iniziato infatti il suo percorso verso il calcio internazionale.

Il ricordo del Volos di Douvikas

López, allora allenatore del Volos, ricorda le sue prime impressioni sul cannoniere oggi al Como: "Quando è arrivato da noi, in rosa c’erano attaccanti importanti, ma fin dai primi allenamenti ho visto in lui qualcosa di diverso. L’ho schierato titolare già alla prima partita e ha segnato il suo primo gol".

Bratsos, all’epoca vice allenatore e poi tecnico nella parte finale della stagione, ne sottolinea invece soprattutto la dedizione: "A colpirmi subito è stato il suo impegno fin dal primo giorno". Douvikas si fermava dopo gli allenamenti per lavorare individualmente sulle conclusioni. "Ogni volta che colpiva il pallone verso la porta, si sentiva un suono potente. Lo riconoscevi da lontano. Era la sua firma".

I numeri stagionali di Douvikas

In questa prima parte di stagione coi lariani Douvikas ha finora realizzato 11 gol in 15 presenze, oltre a 2 assist. In tutto, ha giocato 1.103 minuti in tutte le competizioni.