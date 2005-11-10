Adani: "Esposito non è stato escluso per il rigore, contro la Francia non ne aveva più"
autore
Giacomo Iacobellis
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 20:15Serie A
autore Giacomo Iacobellis
15.11.2026 20:15Serie A
Le parole dell'ex difensore sull'esclusione dell'attaccante del Sassuolo dai convocati per la sfida Belgio-Italia di Nations League.
TUTTOmercatoWEB
Daniele Adani, ex difensore e oggi opinionista, è intervenuto nel pre-partita di Belgio-Italia su Rai Sport. Tra i vari temi analizzati, ha commentato l'esclusione dai convocati dell'attaccante Sebastiano Esposito dopo il rigore sbagliato contro la Francia a San Siro.
Il commento di Adani su Esposito
"Per me non si tratta di un fatto punitivo per il rigore sbagliato, è una scelta anche fisica. Sebastiano ha finito molto stanco la gara contro la Francia, Mancini l'ha tolto che non ne aveva più e anche per questo oggi ha voluto quindi cambiare".
Altre notizie Serie A
Oggi
20:34 Serie A
Baldini dà la formazione dell'Under 21: "Voglio vedere la stessa intensità della gara con la Francia"
20:29 Serie A
"Spintonò Massara davanti alla squadra". Gasperini non replicherà al racconto di Sabatini
20:15 Serie A
Adani: "Esposito non è stato escluso per il rigore, contro la Francia non ne aveva più"
20:08 Serie A
Esposito non convocato da Mancini, Stramaccioni: "Non credo ci sia una connessione punitiva"
19:59 Serie A
La favola di Douvikas iniziò al Volos, gli ex tecnici: "Il suono del suo tiro si riconosceva da lontano"
19:46 Serie A
Il ragazzo del Connecticut e quello di Roma: Mancini rifà l'attacco con Koleosho e Pisilli
19:41 Serie A
Valoti punta su Zanetti: "L'occasione a Udine arriva nel momento giusto: reggerà l'urto"
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni