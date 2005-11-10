Adani: "Esposito non è stato escluso per il rigore, contro la Francia non ne aveva più"

Daniele Adani, ex difensore e oggi opinionista, è intervenuto nel pre-partita di Belgio-Italia su Rai Sport. Tra i vari temi analizzati, ha commentato l'esclusione dai convocati dell'attaccante Sebastiano Esposito dopo il rigore sbagliato contro la Francia a San Siro.

Il commento di Adani su Esposito

"Per me non si tratta di un fatto punitivo per il rigore sbagliato, è una scelta anche fisica. Sebastiano ha finito molto stanco la gara contro la Francia, Mancini l'ha tolto che non ne aveva più e anche per questo oggi ha voluto quindi cambiare".