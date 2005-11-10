Il fastidio alla caviglia accusato da Leonardo Balerdi a Parma dovrebbe riportare Evan Ndicka al centro della difesa della Roma questa sera a Parigi. L'argentino è partito con il resto della squadra, ma Gian Piero Gasperini sembra intenzionato ad affidarsi al terzetto difensivo tipo della scorsa stagione, con Mancini ed Hermoso ai lati dell'ivoriano. A dispetto degli investimenti fatti in estate dalla società giallorossa per rinforzare il reparto arretrato, Ndicka continua a essere uno dei difensori più utilizzati dal tecnico di Grugliasco: otto partite da titolare su dodici in campionato, altre due in Champions League. A 27 anni, l'ex Eintracht Francoforte resta probabilmente il miglior centrale a disposizione di Gasperini, o comunque quello a cui si affida nei momenti di bisogno.

Oltre 30 milioni di euro per rinforzare la difesa

Tra i 17 milioni, bonus compresi, investiti per Konstantinos Koulierakis e i 16 pattuiti con il Marsiglia per il riscatto di Leonardo Balerdi, che può diventare obbligatorio a determinate condizioni, Tony D'Amico ha destinato una parte consistente del budget estivo alla difesa. Il greco, che compirà 23 anni a fine mese, rappresenta un investimento anche in prospettiva, mentre l'argentino è un concorrente diretto di Ndicka, soprattutto nella posizione di centrale del trio arretrato. Fermo restando che il futuro di Ivoriano resta da scriere.

E il rinnovo di Ndicka? Arrivato a parametro zero nell'estate del 2023, il centrale africano ha un contratto in scadenza nel 2028, senza opzioni per il prolungamento automatico. Entro fine stagione serve trovare un accordo direttamente con il giocatore, che nel frattempo si è separato dal suo agente. Negli accordi sottoscritti tre anni fa è prevista anche una percentuale del 20 per cento a favore di Ndicka sull'incasso di un eventuale trasferimento, un tema sullo sfondo di questa trattaiva. La cessione dell'ivoriano garantirebbe comunque una plusvalenza significativa alla Roma, ma sarà interessante capire se quanto Gasperini sia disposto a rinunciarvi, soprattutto se a fine stagione le gerarchie della sua difesa saranno ancora quelle che fotografano un giocatore a tratti indispensabile.