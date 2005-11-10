Roma, fissato vertice tra Gasperini e il CEO Galantic: cosa serve nel mercato di gennaio

La sosta per le nazionali offre a Trigoria l'occasione ideale per pianificare le mosse in vista della sessione di mercato invernale, con l'obiettivo dichiarato di mantenere la Roma agganciata al treno della vetta. Nei prossimi giorni, complice il rallentamento dei ritmi agonistici, è in programma un vertice decisivo tra Gian Piero Gasperini e il CEO Galantic - secondo quanto riferito da Il Tempo - per fare il punto sulle strategie tecniche e definire le priorità. Il club capitolino attende tuttavia di conoscere la sentenza ufficiale da Nyon in merito al settlement agreement, passaggio fondamentale per stabilire con esattezza i margini d'investimento dopo la chiusura del lungo quadriennio di monitoraggio finanziario.

SOGNO PROIBITO E UN'IDEA IN CALO

L'area tecnica guidata dal direttore sportivo D'Amico ha intanto tracciato le linee guida per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico di Grugliasco. Oltre alla necessità di inserire un esterno offensivo con caratteristiche verticali e di saltatore - con il sogno Endrick che resta però tale per ora ed estremamente complicato a causa delle resistenze del Real Madrid, della concorrenza e dei costi elevati, mentre calano le quotazioni di Kvernadze -, nelle idee di Gasperini si è fatta strada la richiesta di un ulteriore innesto a centrocampo.

FATTORE CENTROCAMPO

Pur apprezzando enormemente il rendimento e le qualità del quartetto attuale, le difficoltà fisiche e l'anagrafe impongono una riflessione: i frequenti stop di Koné, l'età avanzata di un totem come de Roon e il minutaggio sempre più ridotto garantito da Lorenzo Pellegrini spingono la dirigenza a valutare l'inserimento di una nuova mezzala d'interdizione, qualora i paletti finanziari della proprietà dovessero concedere lo spazio di manovra necessario.