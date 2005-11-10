L'arch. Trebbi: "Nuovo stadio Bologna? Aumenta la cementificazione". Che fine fa il Dall'Ara?

Andrea Trebbi, architetto che elaborò il progetto del nuovo stadio del Bologna in zona Parco Nord nel 2008, mentre oggi è stato preferito un altro piano. Differente, nato da un accordo tra BolognaFiere e il club emiliano, mentre un rendering dell'impianto è comparso di recente e per errore. Immagine che, tuttavia, rimane indicativa ma non certamente definitiva di come apparirà di fatto. "Difficile giudicare, ma pare che lo Stadio rappresenti una parte di un progetto più esteso e la prima impressione è che l'opera, nella sua globalità, intasi ulteriormente la zona Fieristica", la critica mossa nell'intervista rilasciata a Il Resto del Carlino. "Aumenta la cementificazione", ha aggiunto.

Location sbagliata

A suo modo di vedere, infatti, il nuovo "palazzetto" del calcio sarebbe dovuto sorgere nel Parco Nord. Luogo più adatto: "Sì, sono diversi anni che racconto che sarebbe la scelta più adeguata. Innanzitutto si andrebbe a bonificare un luogo sconsolante dal punto di vista ambientale. Poi si tratta di un'area di proprietà comunale, ben collegata e dotata di ampi parcheggi presenti nelle immediate vicinanze. Ma l'opzione di realizzare il nuovo stadio nel comparto fieristico è l'ennesima e chiara dimostrazione che Bologna si muove in ragione delle opportunità anziché della progettualità e della pianificazione".

Ora lo stadio rossoblù?

L'architetto Trebbi ha poi ipotizzato l'epilogo del Dall'Ara: "È un incredibile serbatoio di possibilità e anche un'occasione per attuare un intervento di restauro architettonico", spiega. "Sostengo che, per la propria conformazione perfettamente polisportiva e alleggerito di tutto il ferro di Italia 90, potrebbe diventare lo stadio nazionale dell'atletica leggera, una disciplina estiva che, in quanto tale, non richiede la presenza di coperture delle gradinate".