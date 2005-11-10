Larini: "L'Udinese sta copiando la Fiorentina dell'anno scorso. Serve presto il vero Zaniolo"
Simone Lorini
Fabrizio Larini, ex dirigente bianconero, giudica così il cammino dell'Udinese nel corso di una intervista concessa al Gazzettino di oggi: "La squadra bianconera sta copiando la Fiorentina di un anno fa che pur era composta da giocatori importanti; e per i viola non è stato facile tirarsi fuori, per cui l’Udinese non ha alternativa, non dovrà più sbagliare. Ma serve la giusta concentrazione, l’umiltà, la volontà di farcela ad ogni costo e sono convinto che Zanetti saprà tirar fuori dai suoi giocatori queste 'armi' perché, per quello che mi dicono coloro che lo conoscono bene, sa trasmettere grinta, cattiveria agonistica, determinazione: quello che forse è mancato sinora ai friulani".
"Ma è indispensabile che Zaniolo e Davis ritrovino al più presto la condizione migliore, quella che li ha sorretti per tutta la stagione, sperando anche che Davis non venga fermato da infortuni – ha proseguito –. L’attacco ha gli uomini contati, vero, non ci voleva l’incidente che ha subito a settembre l’emergente Gueye a complicare le cose, ma io sono certo che la proprietà è ben vigile: se servirà qualche innesto, soprattutto in avanti dove gli attori ora sono assai pochi, saprà intervenire sul mercato di gennaio".