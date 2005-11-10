Tre gare e tante altre da giocare: il Mondiale Under 17 sta per entrare nel vivo e l'Italia è pronta a fare sul serio. Queste le pagelline della prima fase della competizione, la fase a gironi che ha visto gli Azzurrini battere Giamaica, Costa d'Avorio e Uzbekistan.

Galliera 7 - Spodestare Lupo dopo l'Europeo esaltante giocato dal numero 12 era una impresa, ma il capelluto portiere dell'Inter ci è riuscito. Per lui poche parate ma molto importanti, decisive in particolare quelle nella sfida contro la Costa d'Avorio. Franceschini non lo toglie neanche contro l'Uzbekistan.

Bonifazi 6,5 - Si adatta al ruolo di laterale destro, visto che sarebbe un centrale di nascita, e lo fa bene, con due prove concrete e prive di errori nelle sfide contro Giamaica e Costa d'Avorio, durante le quali firma anche due assist.

Albini 6,5 - Gioca un buonissimo primo tempo con l'Uzbekistan e un altrettanto convincente frazione con la Giamaica, nelle due sfide più facili del girone. Non sbaglia, ma va rivisto contro avversari più ostici.

Rigo 6 - Vale un po' il discorso fatto per Albini: gioca e fa il suo, ma il titolare sembra essere stato già designato per quanto riguarda la fascia destra.

Del Fabro 6,5 - Se si eccettua una piccola leggerezza contro l'Uzbekistan (trattenuta in area comunque non sanzionata, ndr) il suo è un Mondiale senza macchia. E' uno dei pochi che gioca in tutte le tre gare, anche se mai novanta minuti, sintomo della stima di Franceschini per lui.

Diallo 7 - Due gare da novanta minuti di fila e a qualificazione raggiunta il meritato riposo: il centrale del Parma sembra il più in palla là dietro e la sua precocità a livello fisico lo mette in posizione di grande vantaggio. Zero disattenzioni, nella sfida dei sedicesimi tornerà al centro della retroguardia e Franceschini dovrà decidere tra Donato e Varali.

Donato 6,5 - Gran bella prova all'esordio contro la Giamaica, poi guardi i risultati dei caraibici nelle altre gare della competizione e ti chiedi se i demeriti non siano quasi tutti dell'avversario. Riproposto contro l'Uzbekistan risponde presente, con poche sbavature nonostante il finale difficoltoso.

Varali 6,5 - A sorpresa Franceschini ci rinuncia all'esordio dopo l'Europeo da superstar di pochi mesi fa, ma è tutto nella logica della turnazione: gioca contro Costa d'Avorio ed Uzbekistan, ma causa il rigore che rimette in partita gli Elefanti. Poco male, contro gli asiatici è un muro.

Cassano 5 - Un gran peccato il rosso che complica la sfida contro l'Uzbekistan, molto ben indirizzata nel primo tempo, che gli farà anche saltare il sedicesimo finale. Spreca l'occasione da titolare dopo diversi scampoli di partita.

Gasparello 7,5 - Forse è il vero irrinunciabile di Franceschini, che si guarda bene dal rischiarlo a qualificazione ottenuta: centrocampista totale, modernissimo, che entra praticamente in ogni azione offensiva delle prime due gare del Mondiale.

Giammattei 7 - Gran bella sorpresa del Mondiale dopo la mancata partecipazione agli Europei di qualche mese fa. Franceschini lo lancia titolare e lui lo ripaga con una gran prestazione e il gol più bello dell'avventura azzurra fino a qui.

Okon-Engstler 6,5 - Una certezza: il regista gioca le gare che contano e sbaglia di rado le giocate decisive. Con l'arrivo delle sfide ad eliminazione diretta difficile vederlo fuori da titolari.

Olivieri 7 - Uno dei due 2010 della rosa ma anche uno dei giocatori più qualitativi: un centrocampista offensivo in grado di dare una grandissima mano all'attacco e segnare gol importanti, come quello su punizione contro la Costa d'Avorio.

Casagrande 7 - Una sola presenza, un solo gol ma anche un segnale di prontezza: il centravanti dell'Hellas comunica che lui c'è ed a disposizione per ogni evenienza, pur consapevole della titolarità difficilmente discutibile di Perillo.

Corigliano 7 - La sensazione, nonostante i due gol, contro Giamaica e Uzbekistan, è che il meglio debba ancora arrivare. Il capitano e numero dieci della squadra (nella foto, ndr) gioca tre spezzoni e aumenta il minutaggio nelle ultime due gare. Con Croci e Perillo dovrebbe essere il tridente titolare nelle gare decisive.

Croci 7,5 - L'altro 2010 della spedizione azzurra firma il primo gol del Mondiale e in generale quando è in campo dà la sensazione di poter essere decisivo in ogni momento. Contro l'Uzbekistan un gol, un rigore conquistato, un assist: what else? D'ora in poi sarà dura togliergli la maglia da titolare.

Fugazzola 6,5 - Un esordio superlativo contro la Giamaica e poi due spezzoni non pienamente convincenti. Contro la Costa d'Avorio non incanta, mentre nella terza sfida entra nel momento più difficile e non riesce a far valere le proprie qualità. La sensazione è che dalla panchina sia molto più decisivo che dal 1'.

Landi 6 - Brutto ingresso contro l'Uzbekistan, un neo su un Mondiale molto positivo per l'esterno ex Empoli. L'attacco azzurro ha una moltitudine di caratteristiche diverse, ci sarà sicuramente bisogno di lui nelle prossime gare.

Perillo 6,5 - Un solo gol ma due prestazioni estremamente solide, in cui diverse parate dei portieri avversari gli hanno impedito di arricchire il proprio bottino personale. Sarebbe molto sorprendente non vederlo tornare titolare nelle gare che contano.