Tra suggestione e realtà. Di Cesare allo "Iacovone" per seguire il Taranto: sarà lui il nuovo Ds?

L'avventura con il Bari è ormai un ricordo lontano, e adesso Valerio Di Cesare è pronto a ripartire. Da altri lidi, altri progetti, forse anche altre categorie. Il suo nome è stato recentemente accostato al Barletta per il post Luigi Volume, il club ha però scelto Domenico Fracchiolla come nuovo Direttore Sportivo, adesso spunta un'altra ipotesi per il futuro del dirigente: quella del Taranto. Ipotesi, appunto, o forse più suggestione? La sua presenza allo "Iacovone" ieri ha fatto scatenare rumors, soprattutto alla luce dell'esonero del Ds Montervino.

Attualmente Di Cesare è libero da ogni contratto, a giugno ha risolto con il Bari, ma la categoria in cui militano i rossoblù potrebbe essere un deterrente. Il Taranto milita infatti nel campionato di Eccellenza e al momento attuale la promozione in D non è una via semplicissima. Certo mai dire mai, su nessun aspetto.