Flamengo, rinnova l'ex Juve Danilo: "Porto questa squadra nel cuore sin da bambino"

Danilo proseguirà la sua avventura con il Flamengo anche nella prossima stagione. Il difensore brasiliano ha trovato l'intesa con il club di Rio de Janeiro e ha firmato il rinnovo del contratto per un altro anno. Sbarcato in Brasile nel gennaio 2025 dopo l'esperienza alla Juventus, il giocatore è stato tra i protagonisti di una stagione ricca di successi, culminata con la conquista del Campeonato Brasileiro e della Copa Libertadores. Proprio nella finale della competizione continentale contro il Palmeiras, Danilo ha lasciato il segno realizzando la rete decisiva.

Le parole di Danilo

"Il Flamengo è la squadra che porto nel cuore fin da bambino, e non solo io, ma tutta la mia famiglia. Per questo ha perfettamente senso continuare per un altro anno questo bellissimo percorso che stiamo costruendo. Da quando sono arrivato qui, dopo aver attraversato un normale periodo di adattamento, mi sono trovato molto bene in città, nel club e al centro sportivo, lavorando al fianco di tutte le persone che vivono il Flamengo 24 ore al giorno".

"Abbiamo disputato una prima stagione di grande successo, conquistando diversi trofei, soprattutto la Libertadores e il Campeonato Brasileiro. Quest'anno stiamo lottando per il titolo del campionato brasiliano e vogliamo continuare ad affrontare le prossime stagioni con grande ambizione, perché questo club punta sempre al massimo e vuole continuare a lottare per ottenere sempre di più. Guardo al futuro con grande entusiasmo e continuerò ad aiutare il Flamengo, dentro e fuori dal campo, a raggiungere i suoi obiettivi. Una volta Flamengo, per sempre Flamengo".