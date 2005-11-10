Non solo il suo passato, segnato da un'importantissima carriera da calciatore. In una recente intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, Andrea Lisuzzo ha parlato anche della sua prima esperienza alla guida di una prima squadra, che è stata la Nuova Ternana, in Serie D.

"È stata un’esperienza intensa e costruttiva - ha detto l'allenatore -. Quando mi ha chiamato Mammarella abbiamo trovato subito sintonia: c’erano stima reciproca e voglia di costruire insieme. Ho accettato sapendo che il progetto era affascinante ma con una fase di costruzione iniziale che partiva dalle ceneri di un fallimento, c’era molto lavoro da fare senza trovare alibi e senza darli ai giocatori. Al mio arrivo il gruppo era ancora da formare, con alcuni giovani provenienti dall’Orvietana, e abbiamo portato avanti contemporaneamente la costruzione della rosa e la preparazione, con la prima gara di Coppa dopo poche settimane. Questo ci ha richiesto continui adattamenti. È stata un’esperienza che mi ha fatto crescere tantissimo nella gestione e nella capacità di scegliere in una situazione in evoluzione".

Non c'è rabbia per l'esonero: "Ci sono esoneri ed esoneri Il mio è arrivato dopo 8 punti nelle ultime 4 partite, un po' insolito, ma non c’è né rammarico né critica per avere avuto poco tempo, perché io e lo staff abbiamo lavorato sodo e fatto tutto il possibile per il bene della Ternana e dei suoi tifosi, trovando una struttura adatta alle caratteristiche della squadra. Abbiamo sicuramente dato una base al progetto. Come ho detto prima, la fase iniziale era stata particolare, con il gruppo che prendeva forma mentre lavoravamo alla preparazione, ma mi prendo la responsabilità delle mie scelte e riconosco il lavoro fatto insieme allo staff e ai giocatori. In questo periodo sto riguardando allenamenti e partite per capire cosa ha funzionato e dove avrei potuto intervenire meglio. Questa esperienza mi ha dato maggiore consapevolezza ho più chiaro quanto contino la lettura delle situazioni, i rapporti con le persone e la capacità di adattare le proprie idee. È un patrimonio che voglio portare nel mio prossimo lavoro".