ufficiale Arzignano, le prime conferme. Rinnovato l'accordo con Bianchini e il suo staff

vedi letture

Serie C

Oggi alle 10:04 Serie C

Arrivano le prime conferme in casa Arzignano in vista del prossimo campionato: è stato infatti confermato mister Giuseppe Bianchini con il suo staff.

Ecco la nota ufficiale:

"La società FC Arzignano Valchiampo è lieta di comunicare che il Tecnico Giuseppe Bianchini sarà ancora alla guida della Prima Squadra per la Stagione 2023/2024, la quarta consecutiva in Gialloceleste.

Confermato, inoltre, lo Staff Tecnico che, dopo la vittoria dei Play Off di Serie D 20/21 e del Campionato di Serie D 21/22, ha scritto un’annata storica in Serie C da neopromossa. Accanto a Mister Bianchini saranno con noi il Vice Allenatore Thomas Poletti, il Preparatore dei Portieri Marco Bruzzichessi, il Preparatore Atletico Massimo Bucci e il Match Analyst Pietro Tassin.

A Mister Bianchini e a tutto lo Staff auguriamo Buon Lavoro per la terza Stagione in Serie C dell’Arzignano Valchiampo".