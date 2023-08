ufficiale Arzignano, salto tra i professionisti per il giovane Campesan

Nuovo acquisto per l'Arzignano Valchiampo. La formazione di Serie C ha acquistato un giovanissimo profilo, consentendogli il salto tra i professionisti. Arriva dal Camisano il difensore classe 2005 Elia Campesan, di seguito la nota mediante la quale è stato reso noto il buon esito dell'affare:

"Elia Campesan è un nuovo calciatore dell’Arzignano Valchiampo. Classe 2005, di ruolo difensore, il giovane vicentino dal Camisano Calcio 1910 (Eccellenza) passa in Gialloceleste trovando il suo esordio nei Professionisti.

Dopo gli esordi nella squadra del suo paese, Quinto Vicentino, cresce nel Cittadella. Il salto tra i grandi lo trova con i colori del Camisano dove si mette in luce. Nell’ultima stagione si distingue anche nella Rappresentativa LND Under 18, dopo aver ricevuto la convocazione per il trofeo Dossena, risultando decisivo sia in fase difensiva che in quella offensiva. Vestirà la maglia Gialloceleste numero 32.