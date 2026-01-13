Ufficiale Cosenza, il giovane centrocampista Silvestri scende in D: giocherà con il Milazzo

La SS Milazzo comunica di aver acquisito il diritto ad avvalersi delle prestazioni sportive di Thomas Silvestri, centrocampista proveniente in prestito dal Cosenza. Il giocatore, nato a Roma il 19 gennaio 2006 è cresciuto nel settore giovanile della Lazio. Un percorso lungo cinque anni per Silvestri, che ha difeso la maglia biancoceleste fino alla categoria Under 18 indossando pure la fascia di capitano.

Il centrocampista successivamente si è legato al Cosenza, con cui è riuscito a mettersi in mostra nel campionato Primavera 2. Nel corso di questa stagione, inoltre, il giovane centrocampista è stato aggregato alla prima squadra per poi trasferirsi appunto a Milazzo.

Silvestri ha commentato così il suo arrivo in rossoblu: “Sono molto contento di questa opportunità e non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni. Arrivo in un club molto importante e voglio dare tutto l’aiuto possibile per raggiungere i nostri obiettivi”.