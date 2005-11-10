Oscar Damiani: "Italia, l'ambiente è quello giusto. Bravo Mancini. FIGC, esperienza di Galliani non ce l'ha nessun altro"

"Sono contento, è stata una bella Italia con tanti giovani. L'allenatore ha fatto belle scelte e questi ragazzi si stanno comportando bene. Siamo stati all'altezza di una squadra importante come la Francia, è stata una serata da incorniciare". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato ed esperto di calcio francese Oscar Damiani commenta la vittoria dell'Italia sulla Francia.

Che Italia ha visto?

"Questi ragazzi sorprendono. Sono giovani, ma hanno una personalità importante e si comportano in campo da veterani. La squadra si comporta bene, forse prima della partita una prestazione così non ce l'aspettavamo".

E la Francia?

"Ha ragazzi molto interessanti. Barcolà lo conosco bene, ha grandi qualità. Ma la nostra Italia li ha contenuti bene, è stata una vittoria meritata contro una grande squadra".

Come guardiamo al futuro?

"L'importanza in una società sono proprio i dirigenti. In questa Italia c'è un ambiente che è molto importante, può sembrare una sciocchezza ma non lo è. Questi ragazzi vanno in campo con l'ambiente giusto ed è merito anche dell'allenatore. C'è un bel clima, non lo avevamo da anni".

FIGC: si avvicinano le elezioni. Da che parte sta?

"Con Galliani abbiamo fatto tante di quelle cose insieme. Conosco molto bene anche Malagò dai tempi di Roma, lo stimo come un grande dirigente sportivo. Se si potesse li metterei insieme. Ovviamente non si può... Galliani è un grande uomo di calcio, Malagò è un grande dirigente di sport. Se parliamo di calcio ovviamente l'esperienza di Galliani non ce l'ha nessuno".