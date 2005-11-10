Oscar Damiani: "Italia, giovani strafottenti che fanno ben sperare. Guardiamo al futuro con ottimismo. Roma ok, ma l'Inter ha due squadre. E il Parma a Gilardino..."

"Contro la Francia l'Italia mi è piaciuta, sono ragazzi giovani che si sono comportati bene in un ambiente non facile. La Francia ha qualcosa in più ma i nostri ragazzi mi sono piaciuti e guardiamo al futuro con ottimismo". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Oscar Damiani.

E la Francia?

"La Francia ha dei campioni, calciatori forti. Hanno molte qualità tecniche e atletiche. Saranno protagonisti nel nostro futuro".

Da cosa dobbiamo ripartire?

"Mi fa piacere vedere i nostri giovani che non hanno paura e che sono strafottenti, riescono a fare cose importanti pur non avendo una grande esperienza. Le ultime prestazioni sono state convincenti e speriamo di andare avanti così".

Serie A: la Roma può insidiare l'Inter?

"L'Inter è sicuramente la favorita, ha una rosa molto competitiva, una squadra forte. Ha due squadre dello stesso livello, la Roma un po' meno anche se ha un grande allenatore e c'è un bell'ambiente".

Il Parma intanto si è affidato a Gilardino.

"MI piace. È un ragazzo che ha dimostrato di saperci stare. Però contano i risultati. Cuesta comunque non ha lavorato male".