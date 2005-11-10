Giovedì prossimo, il 3 dicembre, il Torino festeggia i 120 anni trascorsi dal momento della fondazione della società, avvenuta nello stesso giorno del 1906. E per l'occasione i granata hanno deciso di aprire le porte dello stadio Grande Torino a tutti i tifosi che volessero seguire di persona l'allenamento agli ordini di mister Ignazio Abate, una sessione che si terrà quindi a porte aperte.

Il comunicato ufficiale del club

Lo si apprende direttamente dal comunicato ufficiale del Toro: "Il 3 dicembre 1906 è la data simbolo della storia del Torino. A Centoventi anni dalla fondazione, il Club ha piacere di festeggiare il compleanno assieme a tutto il mondo granata e invita i tifosi allo stadio per celebrare insieme questo speciale giorno. Giovedì 3 dicembre 2026 l'allenamento della prima squadra, in programma alle ore 15:30, si terrà infatti a porte aperte allo stadio Olimpico Grande Torino. I tifosi potranno assistere alla sessione entrando dagli ingressi della Tribuna Ovest (lato corso Agnelli) e della Curva Maratona a partire dalle ore 15.00. Al termine dell'allenamento ci sarà un momento speciale dedicato a foto e autografi con i calciatori".