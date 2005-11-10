Il giornalismo e la televisione italiana perdono uno dei loro protagonisti più eclettici e visionari, Piero Vigorelli si è spento all'età di 82 anni nella serata di mercoledì 18 novembre 2026, «lontano dalla sua amata Ponza», come annunciato dai familiari attraverso i social network, con lui se ne va l'uomo che seppe riscrivere i codici del piccolo schermo, portando per la prima volta la cronaca nera e l'attualità in diretta nei salotti pomeridiani degli italiani.

Dalla carta stampata alla svolta televisiva

Nato in Svizzera, a Zugo, il 15 giugno 1944 con il nome di Pier Lombardo Vigorelli, crebbe respirando cultura e spettacolo, era figlio dello scrittore e critico letterario Giancarlo Vigorelli e di Vittoria De Fazio, storica aiuto regista e sceneggiatrice acreditata in oltre 400 pellicole.

Giornalista professionista dal 1970, mosse i primi passi tra i settimanali L'Opinione e Tempo illustrato, per poi approdare nel 1974 a Il Messaggero, nel quotidiano romano restò quindici anni, facendosi le ossa come cronista, notista parlamentare, inviato speciale e infine corrispondente da Parigi.

La grande svolta arrivò alla fine degli anni Ottanta con l'ingresso in Rai, su Rai 2 ideò e condusse Detto tra noi (La cronaca in diretta), programma antesignano de La vita in diretta.

Con oltre 600 puntate trasmesse tra il 1991 e il 1994 e collegamenti dal vivo sui luoghi dei fatti, cambiò per sempre il linguaggio dell'infotainment italiano, arrivando a toccare picchi d'ascolto straordinari.

Successivamente diresse la Testata Giornalistica Regionale (TGR) dal 1994 al 1996, per poi passare a Mediaset come vicedirettore di Videonews e del TG5, firmando e conducendo format di successo come Miracoli e Verissimo.

I retroscena e le curiosità di una vita fuori dagli schemi

Dietro l'immagine rigorosa del conduttore e del dirigente televisivo si celavano storie e dettagli poco noti che raccontano tutta la sua versatilità:

• Lo scoop internazionale a soli 26 anni. Nel settembre 1970, all'indomani della morte del presidente egiziano Nasser, un giovanissimo Vigorelli mise a segno un colpo giornalistico sulle pagine di Tempo illustrato, anticipando per primo l'apertura alle trattative di pace con Israele da parte del successore Anwar al-Sadat.

• L'ascesa record in Francia. Durante i suoi cinque anni da corrispondente a Parigi (dal 1984 al 1989), firmò oltre 1.500 articoli e conquistò la stima dei colleghi internazionali al punto da essere eletto presidente della prestigiosa Associazione della Stampa Estera.

• Il record del 48% di share. Il 6 gennaio 1993 una puntata della sua trasmissione pomeridiana su Rai 2 infranse ogni pronostico, incollando allo schermo 5,6 milioni di telespettatori e raggiungendo uno share monstre del 48%, cifra impensabile per la fascia diurna dell'epoca.

• La fascia tricolore e la musica classica. Dopo aver guidato Telecom Italia Media Broadcasting, nel 2012 coronò il suo legame viscerale con Ponza diventandone sindaco per un intero mandato fino al 2017.

Grande appassionato di musica classica, passione che portò anche in tv con il programma La gioia della musica, nel 2006 era stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana.