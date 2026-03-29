Oggi in TV, Aspettando la Nazionale, Serie C e Coppa Italia femminile: dove vedere le partite
Non mancano gli appuntamenti con il calcio in televisione oggi, domenica 29 marzo 2026.
Come ieri, domina la scena la Serie C, ma in programma ci sono anche le semifinali di ritorno di Coppa Italia femminile, oltre che qualche amichevole per le nazionali, aspettando l'Italia martedì sera. Di seguito tutte le partite di oggi, con a fianco l'orario di inizio e il canale di riferimento.
12.30 Benevento vs Cosenza (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 256) e NOW
14.30 Vicenza vs Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT(canale 251) e NOW
14.30 Foggia vs Trapani (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
14.30 Crotone vs Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 253) e NOW
14.30 Team Altamura vs Siracusa (Serie C) - SKY SPORT(canale 251) e NOW
14.30 Pontedera vs Bra (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
15.00 Lituania vs Georgia (Amichevole) - SKY SPORT MIX e NOW
15.00 Inter vs Roma (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT CALCIO e NOW
17.30 Cittadella vs Lecco (Serie C) - SKY SPORT ARENA,(canale 251) e NOW
17.30 Campobasso vs Guidonia (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT(canale 252) e NOW
17.30 Vis Pesaro vs Perugia (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
17.30 Casarano vs Giugliano (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
17.30 Forlì vs Pianese (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
18.00 Juventus vs Fiorentina (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.30 Saragozza vs Racing Santander (Segunda Division) - DAZN
20.30 Gubbio vs Ravenna (Serie C) - SKY SPORT(canale 251) e NOW
20.30 Pineto vs Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
20.30 Picerno vs Monopoli (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW