Oggi in TV, Aspettando la Nazionale, Serie C e Coppa Italia femminile: dove vedere le partite

Non mancano gli appuntamenti con il calcio in televisione oggi, domenica 29 marzo 2026.

Come ieri, domina la scena la Serie C, ma in programma ci sono anche le semifinali di ritorno di Coppa Italia femminile, oltre che qualche amichevole per le nazionali, aspettando l'Italia martedì sera. Di seguito tutte le partite di oggi, con a fianco l'orario di inizio e il canale di riferimento.

12.30 Benevento vs Cosenza (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 256) e NOW

14.30 Vicenza vs Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT(canale 251) e NOW

14.30 Foggia vs Trapani (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW

14.30 Crotone vs Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 253) e NOW

14.30 Team Altamura vs Siracusa (Serie C) - SKY SPORT(canale 251) e NOW

14.30 Pontedera vs Bra (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW

15.00 Lituania vs Georgia (Amichevole) - SKY SPORT MIX e NOW

15.00 Inter vs Roma (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT CALCIO e NOW

17.30 Cittadella vs Lecco (Serie C) - SKY SPORT ARENA,(canale 251) e NOW

17.30 Campobasso vs Guidonia (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT(canale 252) e NOW

17.30 Vis Pesaro vs Perugia (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW

17.30 Casarano vs Giugliano (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

17.30 Forlì vs Pianese (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW

18.00 Juventus vs Fiorentina (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.30 Saragozza vs Racing Santander (Segunda Division) - DAZN

20.30 Gubbio vs Ravenna (Serie C) - SKY SPORT(canale 251) e NOW

20.30 Pineto vs Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW

20.30 Picerno vs Monopoli (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW