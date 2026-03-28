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Caso Lassana Diarra, l'Associazione Italiana Calciatori aderisce alla class action contro la FIFA

Caso Lassana Diarra, l'Associazione Italiana Calciatori aderisce alla class action contro la FIFA
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 16:10Altre Notizie
Ivan Cardia
fonte Comunicato stampa AIC

L’Associazione Italiana Calciatori (AIC) annuncia, tramite i propri canali ufficiali, il proprio sostegno alla class action promossa da Justice for Players (JfP) contro la FIFA. L’azione legale, avviata il 4 agosto 2025 dalla fondazione olandese JfP, riguarda tutti i calciatori e le calciatrici che hanno militato in club dell’UE e del Regno Unito dal 2002 a oggi, e si basa fondamentalmente sulla sentenza del caso di Lassana Diarra. L’obiettivo è ottenere un equo risarcimento economico per i mancati guadagni derivanti da norme FIFA sui trasferimenti, dichiarate illegittime dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza Diarra (4 ottobre 2024).


 
Secondo una stima preliminare di Compass Lexecon (società di consulenza che fornisce analisi economiche da utilizzare in procedimenti legali), i calciatori e le calciatrici interessati/e avrebbero percepito in media circa l’8% in meno nel corso della loro carriera a causa di tali restrizioni. Oltre al risarcimento, la class action punta a riforme strutturali della governance del calcio, in linea con il diritto UE, introducendo un reale coinvolgimento dei sindacati dei calciatori nei processi decisionali relativi alle condizioni di lavoro.
 
Si stima che circa 100.000 calciatori/calciatrici professionisti/e possano aderire all’azione. L’iniziativa è gestita dallo studio “Finch Dispute Resolution”, con il supporto legale di Dupont-Hissel, ed è finanziata dalla società Deminor Litigation Funding, senza costi né rischi per i calciatori e le calciatrici partecipanti.

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