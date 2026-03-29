Le partite di oggi: il programma di domenica 29 marzo
Si gioca anche oggi in Serie C, col 34° turno che mette in campo i tre gironi A, B e C. Di seguito il programma calcistico di domenica 29 marzo, tra Italia ed estero, con spazio ovviamente anche alle Nazionali:
African Nations Cup - Qualificazione (Preliminari)
15:00 South Sudan - Gibuti
17:00 Lesotho - Seychelles
Serie C - Girone A (Italia)
14:30 L.R. Vicenza - Brescia
17:30 Cittadella - Lecco
Serie C - Girone B (Italia)
14:30 Pontedera - Bra
17:30 Campobasso - Guidonia
17:30 Forlì - Pianese
17:30 Vis Pesaro - Perugia
20:30 Gubbio - Ravenna
20:30 Pineto - Sambenedettese
Serie C - Girone C (Italia)
12:30 Benevento - Cosenza
14:30 Altamura - Siracusa
14:30 Crotone - Audace Cerignola
14:30 Foggia - Trapani
17:30 Casarano - Giugliano
20:30 Picerno - Monopoli
Amichevoli Nazionali (Mondo)
10:00 Corea del Sud U23 - Giappone U21
15:00 Lituania - Georgia
15:30 Cile U20 - Perù U20
16:00 Armenia - Bielorussia
21:00 Colombia - Francia