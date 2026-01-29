Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 29 gennaio
La chiusura dell'ultima giornata della League Phase della Champions League è uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, giovedì 29 gennaio. Sorridono a metà Inter, Juventus e Atalanta, tutte e tre ai playoff: i nerazzurri di Chivu vincono a Dortmund, i bianconeri pareggiano col Monaco e i bergamaschi perdono contro l'Union SG. Va fuori invece il Napoli, sconfitto dal Chelsea.
Si parla anche dell'Europa League, che stasera manda in scena l'ultima giornata della fase a campionato. Roma contro il Panathinaikos per accertarsi di essere tra le prime 8, Bologna (già ai playoff) atteso dal Maccabi.
Editoriale di Marco Conterio Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
