Champions, i verdetti. La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Coppa amara"
"Coppa amara": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport. Inter, che beffa: vince ma va ai playoff di Champions League con Juve e Atalanta, Napoli fuori. Dimarco e Diouf sbancano Dortmund: ora il Bodo o il Benfica di Mou. Delusione Dea con il St. Gilloise: spareggio con Borussia o Galatasaray. Solo pari per la Signora a Montecarlo: la aspettano Galatasaray o Bruges. Vergara e Hojlund illudono gli azzurri: Joao Pedro è super e il Chelsea passa.
Per quanto riguarda gli altri verdetti della massima competizione europea, che ieri ha visto andare in scena l'ultima giornata della League Phase, ecco un altro titolo del quotidiano rosa: "Real e PSG ai playoff. Domani c'è il sorteggio".
Editoriale di Marco Conterio Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
Juve, Inter e Atalanta ai playoff, disastro Napoli: classifica e verdetti della League Phase di Champions
Napoli, Manna: "Sterling chiede tanto e non gioca da mesi. Alisson piace, vediamo dopo la Champions"
