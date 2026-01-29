Champions, i verdetti. La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Coppa amara"

"Coppa amara": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport. Inter, che beffa: vince ma va ai playoff di Champions League con Juve e Atalanta, Napoli fuori. Dimarco e Diouf sbancano Dortmund: ora il Bodo o il Benfica di Mou. Delusione Dea con il St. Gilloise: spareggio con Borussia o Galatasaray. Solo pari per la Signora a Montecarlo: la aspettano Galatasaray o Bruges. Vergara e Hojlund illudono gli azzurri: Joao Pedro è super e il Chelsea passa.

Per quanto riguarda gli altri verdetti della massima competizione europea, che ieri ha visto andare in scena l'ultima giornata della League Phase, ecco un altro titolo del quotidiano rosa: "Real e PSG ai playoff. Domani c'è il sorteggio".