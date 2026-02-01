Como-Atalanta 0-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone (13’ st Rodriguez), Da Cunha (43’ st Sergi Roberto), Vojvoda (1’ st Addai, 35’ st Kuhn), Nico Paz, Baturina; Douvikas (13’ st Morata). A disp.: Tornqvist, Vigorito, van der Brempt, De Paoli, Moreno, Diego Carlos, Caqueret. All.: Fabregas
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere (15’ st Krstovic), Zalewski (1’ st Bellanova, 41’ st Kossounou); Scamacca (18’ pt Sulemana). A disp.: Sportiello, Rossi, Kolasinac, Hien, Pasalic, Samardzic, Musah, Raspadori. All.: Palladino
Arbitro: Pairetto
Ammoniti: Perrone (C), Addai (C), Da Cunha (C); Bellanova (A), Krstovic (A)
Espulsi: 8’ Ahanor (A)