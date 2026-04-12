Como-Inter 3-4: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Como (4-2-3-1) - Butez; van der Brempt (22' st Smolcic), Diego Carlos (1' st Jacobo Ramon), Kempf, Alex Valle (35' st Alberto Moreno); Sergi Roberto (1' st Da Cunha), Perrone; Diao (35' st Morata), Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Törnqvist, Vigorito, Čavlina, Goldaniga, Caqueret, Jesus Rodriguez, Kühn, Vojvoda, De Paoli. All.: Fabregas
Inter (3-5-2) - Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni (1' st Carlos Augusto); Dumfries, Barella (33' st Mkhitaryan), Calhanoglu, Zielinski (11' st Sucic), Dimarco (11' st Luis Henrique); Esposito (11' st Bonny), Thuram. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, de Vrij, Lautaro Martinez, Frattesi, Diouf, Darmian, Mosconi. All.: Chivu
Arbitro: Massa
Marcatori: 36' Alex Valle (C), 45' Nico Paz (C), 46' pt e 4' st Thuram (I), 13' st e 27' st Dumfries (I), 44' st Da Cunha rig. (C)
Ammoniti: Alex Valle (C), Diao (C), Zielinski (I), Calhanoglu (I), Acerbi (I), Sucic (I), Carlos Augusto (I), Bonny (I), Jacobo Ramon (C), Akanji (I)
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