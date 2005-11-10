Como-Roma 0-0: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Como (4-2-3-1): Butez; Yan Couto (43' st Kempf), Jacobo Ramon, Chalobah, Kaiki; Perrone (43' st Milla), Da Cunha (33' st Baturina); Diao (43' st Addai), Caqueret (20' st Jesus Rodriguez), Nico Paz; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Sanchez, Alex Valle, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Ricci, Smolcic, Liberali, Kambwala. All.: Fabregas
Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso (16' st Balerdi); Molina (35' st Rensch), de Roon, Koné (44' st Pisilli), Wesley; Dybala (44' st Lulli), Pellegrini (1' st Soulé), Malen. A disposizione: Vasquez, De Marzi, Castro, Rodrigo Mora, Ghilardi. All.: Gasperini
Arbitro: Fabbri (infortunato subentra Sozza)
Ammoniti: Diao (C), de Roon (R), Koné (R), Soulé (R), Baturina (C)
Espulsi: Malen (R)