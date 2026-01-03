Como-Udinese 1-0: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Como (4-2-3-1): Butez, Van der Brempt (44' st Posch), Ramon, Kempf, Moreno (34' st Valle); Perrone, Caqueret (24' st Nico Paz); Vojvoda (45' st Smolcic), Da Cunha, Rodriguez (34' st Kühn); Douvikas. A disp.: Vigorito, Cavlina, Dossena, S. Roberto, Baturina, Le Borgne, Cerri. All.: Fabregas
Udinese (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele (30' st Solet), Bertola; Zanoli (35' st Bravo), Piotrowski (30' st Ehizibue), Karlstrom, Ekkelenkamp (40' st Gueye), Kamara (1' st Miller); Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Okoye, Sava, Lovric, Zarraga, Camara. All.: Runjaic
Arbitro: Arena
Marcatore: 18' rig. Da Cunha
Ammoniti: Kamara (U), Rodriguez (C), Kabasele (U), Ehizibue (U)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
1 Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Ora in radio
Primo piano
Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile