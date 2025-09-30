Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Europa League: il belga Lambrechts dirigerà la Roma col Lille. Minakovic per il Bologna

Europa League: il belga Lambrechts dirigerà la Roma col Lille. Minakovic per il Bologna
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 13:06Altre Notizie
di Tommaso Bonan
fonte ANSA
Il serbo Minakovic designato per il match Bologna-Friburgo

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Sono stati designati gli arbitri per le partite che Roma e Bologna giocheranno giovedì in Europa League, entrambe in casa ed alle 18.45. Il belga Erik Lambrechts dirigerà il match all'Olimpico tra i giallorossi e il Lille, mentre il serbo Nenad Minakovic arbitrerà al Dall'Ara i rossoblù contro i tedeschi del Friburgo. (ANSA).

