Le partite di oggi: il programma di domenica 22 febbraio
Domenica ricchissima di calcio in Italia e nel resto d'Europa: riflettori puntati soprattutto sulla 26ª giornata di Serie A, ma spazio anche a Serie B, Serie C, Premier League, Ligue 1 e LaLiga. Di seguito il programma completo del 22 febbraio, che vede spiccare sicuramente il big match tra Atalanta e Napoli delle ore 15, così come gli impegni successivi di Milan e Roma.
Ligue 1 – Francia
15:00 Auxerre-Rennes
17:15 Angers-Lilla
17:15 Nantes-Le Havre
17:15 Nizza-Lorient
20:45 Strasburgo-Lione
Premier League – Inghilterra
15:00 Crystal Palace-Wolves
15:00 Nottingham-Liverpool
15:00 Sunderland-Fulham
17:30 Tottenham-Arsenal
Serie A – Italia
12:30 Genoa-Torino
15:00 Atalanta-Napoli
18:00 Milan-Parma
20:45 Roma-Cremonese
Serie B – Italia
15:00 Juve Stabia-Modena
17:15 Reggiana-Avellino
Serie C – Girone A
14:30 Lumezzane-Dolomiti Bellunesi
14:30 Pro Vercelli-Trento
17:30 Arzignano-Ospitaletto
17:30 Brescia-Pro Patria
20:30 Lecco-AlbinoLeffe
Serie C – Girone B
12:30 Campobasso-Juventus U23
14:30 Pontedera-Ascoli
17:30 Carpi-Bra
Serie C – Girone C
12:30 Atalanta U23-Cosenza
14:30 Altamura-Benevento
14:30 Catania-Giugliano
14:30 Salernitana-Monopoli
17:30 Crotone-Foggia
17:30 Sorrento-Siracusa
Liga Portugal
19:00 Estoril-Gil Vicente
21:30 FC Porto-Rio Ave
LaLiga – Spagna
14:00 Getafe-Siviglia
16:15 Barcellona-Levante
18:30 Celta Vigo-Maiorca
21:00 Villarreal-Valencia