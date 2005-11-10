Le partite di oggi: il programma di giovedì 29 ottobre
Dimitri Conti
Ci sono tante partite da poter seguire oggi, giovedì 29 ottobre 2026.
Non soltanto la Serie A, che vede concludere la 9^ giornata con le ultime due partite rimaste da disputarsi (Frosinone-Lecce e Fiorentina-Atalanta), ma anche la Champions femminile (scende in campo) la Juve e le coppe nazionali dei paesi esteri. Si giocano oggi le partite di Coppa del Re inizialmente in programma ieri, rinviate per via del disastro ferroviario che ha causato decine di morti in Spagna, e c'è infine anche Everton-Newcastle di Coppa di Lega inglese.
EFL Cup (Ottavi)
20:45 - Everton vs Newcastle
Serie A (9^ giornata)
18:30 - Frosinone vs Lecce
20:45 - Fiorentina vs Atalanta
Copa del Rey (Sessantaquattresimi)
18:00 - Numancia vs Real Oviedo
18:00 - Pena vs Huesca
19:00 - Atletico Calatayud vs Osasuna
19:00 - Baleares vs Eldense
19:00 - Coruxo vs Zamora
19:00 - Lebrijana vs Getafe
19:00 - Poblense vs Ceuta
19:00 - San Sebastian Reyes vs CD Coria
19:30 - Cieza vs Granada
20:00 - Antequera vs Aguilas FC
20:00 - Conquense vs Castellon
20:00 - Covadonga vs Valladolid
20:00 - Guijuelo vs Sporting Gijon
20:00 - Laredo vs Burgos CF
20:00 - Real Avila vs Unionistas
20:00 - Varea vs Andorra
20:30 - Torrelavega vs UD Ourense
21:00 - Auriense vs A Coruna
21:00 - Hortaleza vs Siviglia
21:00 - Prat vs Athletic Club
21:00 - Ribadesella CF vs Racing Santander
21:00 - Xerez CD vs Cadice
UEFA Champions League Women (Prima fase)
18:45 - Austria Vienna D vs Juventus D
18:45 - Paris FC D vs Hacken D
21:00 - Koge D vs Barcellona D
21:00 - Manchester City D vs PSG D