Le partite di oggi: il programma di sabato 3 ottobre
Giacomo Iacobellis
Il programma calcistico di sabato 3 ottobre propone una giornata all'insegna di appuntamenti internazionali e italiani. In campo le Nazionali con la UEFA Nations League, le qualificazioni agli Europei U21 e numerose amichevoli. Spazio anche alla Serie C, con diverse sfide interessanti distribuite nei tre gironi.
UEFA Nations League – League A
18:00 Croazia-Inghilterra
20:45 Spagna-Repubblica Ceca
UEFA Nations League – League B
20:45 Macedonia del Nord-Scozia
20:45 Svizzera-Slovenia
UEFA Nations League – League C
15:00 Finlandia-Albania
18:00 Bielorussia-San Marino
18:00 Estonia-Lussemburgo
18:00 Islanda-Bulgaria
Europei U21 – Qualificazione
19:00 Francia U21-Lussemburgo U21
Serie C – Girone A
14:30 Cittadella-AlbinoLeffe
17:30 Arzignano-Pergolettese
20:30 Folgore Caratese-Desenzano
20:30 Ospitaletto-Renate
20:30 Pro Vercelli-Carpi
Serie C – Girone B
14:30 Gubbio-Perugia
14:30 Vado-Forlì
17:30 Grosseto-Sambenedettese
17:30 Livorno-Pescara
Serie C – Girone C
14:30 Cavese-Casertana
14:30 Sorrento-Casarano
17:30 Giugliano-Barletta
17:30 Monopoli-Savoia
20:30 Catania-Crotone
Amichevoli Nazionali
02:00 Colombia-Paraguay
06:00 Figi-Vanuatu
07:00 Australia U23-Corea del Sud U23
11:00 Egitto U18-Canada U18
11:00 Germania U19-Repubblica Ceca U19
12:00 Finlandia U18-Galles U18
12:00 Norvegia U18-USA U18
14:00 Olanda U19-Austria U19
14:00 Sri Lanka-Gibuti
14:30 Cipro U19-Malta U19
14:45 Olanda U17-Belgio U17
15:00 Svezia U18-Polonia U18
16:00 Azerbaigian U20-Moldova U20
16:00 India-Brasile
16:00 Irlanda U18-Olanda U18
16:00 Uruguay U18-Belgio U18
17:00 Inghilterra U18-Spagna U18
17:00 Russia-Namibia
18:00 Senegal U23-Gambia U23
18:30 Portogallo U19-Danimarca U19
20:00 Canada-Perù
21:00 Costa d'Avorio-Camerun