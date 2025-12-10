Juventus-Pafos 2-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Juventus (3-4-2-1) - Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli (15' st Openda), Miretti (28' st Thuram), Cambiaso; Zhegrova (1' st Conceiçao), Yildiz (39' st Cabal); David (28' st Adzic). A disposizione: Perin, Scaglia, Bremer, Kostic, Rugani, Joao Mario, Rouhi. All.: Spalletti
Pafos (3-4-2-1) - Michael; Luckassen, David Luiz, Goldar (33' st Pileas); Bruno, Sunjic, Pêpê, Orsic (33' st Jajà); Joao Correia (44' st Langa), Dragomir (33' st Bassouamina); Anderson (16' st Domingos Quina). A disposizione: Gorter, Petrou, Dimata. All.: Carcedo
Arbitro: Gil Manzano (Spa)
Marcatori: 21' st McKennie (J), 27' st David (J)
Ammoniti: Sunjic (P), Locatelli (J)
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
