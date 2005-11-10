XV edizione del Gran Galà del Calcio: da Pio Esposito alla redazione di TMW, i premiati

Come si legge nella nota diffusa dall'ufficio stampa, si è tenuta quest'oggi, presso l’Auditorium AIA dello Stadio Città di Arezzo, "la conferenza stampa di presentazione della XV edizione del Gran Galà del Calcio – Rever: Il premio più esclusivo che celebra il calcio italiano, nell’ambito del Festival del Calcio Italiano e dello Sport, in programma lunedì 16 novembre ad Arezzo.

Durante l’incontro sono stati svelati i nomi dei protagonisti e delle società premiate per la stagione calcistica 2025/2026. L’evento, ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani, si conferma come un raffinato momento di incontro tra sport, cultura e solidarietà" Hanno ovviamente fatto seguito le sue parole: "Solo dietro a un grandissimo lavoro in team, c’è un grande risultato. Siamo qui a presentare la 15ª edizione del Gran Galà del Calcio – L’originale, ogni anno è un'emozione. Dietro a questa lista di premiati, che presentiamo oggi, c'è tantissimo lavoro, con oltre 120 premiati confermati, coinvolti in tutte le categorie. Il mio sincero ringraziamento va alla famiglia Manzo, perché Arezzo è la capitale del Calcio e dello Sport per il secondo anno consecutivo. L'elenco completo dei vincitori, conferma il prestigio della serata più esclusiva del calcio italiano. Per l'Arezzo ci sono 13 premi. La serata verrà trasmessa in differita su Sportitalia"

Per il secondo anno consecutivo, Arezzo è stata scelta come Capitale italiana del Calcio e dello Sport, riaffermando la propria vocazione ad ospitare eventi di rilievo nazionale, atti a promuovere i valori dello sport e di valorizzazione del territorio. Ricordiamo che tra i premiati, come miglior redazione sportiva del web, c'è anche la redazione di TuttoMercatoWeb.com, oltre al direttore Niccolò Ceccarini (CLICCA QUI per l'elenco completo dei premiati).

Da segnalare che, Official Charity Partner della XV edizione della manifestazione, è UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), presente alla cerimonia con un desk, per libera donazione.