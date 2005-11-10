Lutto nel mondo del giornalismo italiano: a 77 anni è morto Toni Capuozzo
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Simone Bernabei
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12.11.2026 18:39Altre Notizie
Inviato di guerra, ha raccontato fra gli altri i conflitti in Somalia, Afghanistan, Medio Oriente ed ex Jugoslavia
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Lutto nel mondo del giornalismo italiano. Nella giornata di oggi, a causa di una grave malattia, si è spento all'età di 77 anni Toni Capuozzo. Nato a Palmanova (UD) nel 1948, ha legato indissolubilmente il suo nome a Mediaset, svolgendo per anni il ruolo di inviato di guerra.
La redazione di TuttoMercatoWeb si stringe con profonda commozione al dolore degli amici e della famiglia.
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